Marcelo García Névez hace más de 20 años que es peluquero y en una entrevista con UNO cuenta como nació el Día del Peluquero, su vínculo con la profesión y su labor solidaria.

“La historia es muy antigua, el rey Luis XIV encomienda a su peluquero unas pelucas especiales porque el 25 de agosto lo iban a santificar. Quedó tan encantado, tan enamorado del trabajo que lo nombró noble. Se desconoce el nombre de aquel hombre, pero desde esa fecha se conmemora el Día del Peluquero en todo el mundo” relató García Névez.

En Argentina, la fecha se remite a la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

“Era el año 1877 cuando Domingo Guillén (peluquero y director de teatro), organizó un evento en el Teatro porteño Coliseo, al que asistieron 400 personas y donde se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros. A través del tiempo la profesión se fue organizando hasta que llega al Congreso Nacional de Peluqueros realizado en el año 1940 en la ciudad de Pergamino, convocado por la ex-Federación Argentina, que en su magna asamblea oficializó definitivamente el 25 de agosto como Día del Peluquero.

De una reconocida trayectoria, Marcelo habló de sus inicios: “Arranque muy joven, comencé a cortarles el pelo a mis hermanos, primos y compañeros de la escuela. A los 17 años me perfecciones y desde allí me encamine en esta profesión. Es una satisfacción vivir en Paraná de lo que me gusta”.

Desde hace un tiempo, y más allá de su trabajo, también hay un espacio para la solidaridad donde García Névez sostiene que busca “devolver todo lo que le logrado gracias a la peluquería”.

“Hace 10 años comencé con Fundeo y hace 4 años con Pelucas de Esperanza. Hace poco me sume a Hemoterapia de Entre Ríos”, afirmó el profesional en charla con UNO.

Sobre su labor en Pelucas de Esperanza, el entrevistado, brindó detalles de la tarea que se viene desarrollando y que permite confeccionar pelucas en Gualeguaychú para distintos pacientes de la provincia.

“Tenemos amigos que donan su cabellos y así se van armando las pelucas, desde este años comenzaremos hacer filial de Pelucas de Esperanzas y esto una satisfacción”, confesó orgullo por su labor solidaria.

Más adelante expresó que “es hermoso ayudar a otros, dedicarle tiempo para poder ayudar y no importa el tiempo que uno le imprima a esa tarea”.

García Névez dijo que Paraná, “es una ciudad muy solidaria y eso hace que estemos siempre ayudando con nuestra tarea solidaria para quienes nos necesitan”.