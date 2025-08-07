Uno Entre Rios | La Provincia | Ersa

ERSA abonó los salarios atrasados y se levantó el paro

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en la ciudad de Paraná y en el Área Metropolitana.

7 de agosto 2025 · 12:55hs
La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

Foto UNO

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro
La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

La empresa ERSA informó formalmente ante la Secretaría de Trabajo que este jueves se abonó el total de los salarios atrasados a los choferes. Sin embargo UTA Entre Ríos levantó el paro solo en los servicios que recorren la Ciudad de Paraná y el Área Metropolitana. Después de las 17, comenzaron la circular las unidades en las distintas líneas de colectivos de la capital provincial (líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 16). Más temprano ya estaban en circulación las unidades que unen Paraná con San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Villa Fontana y Sauce Montrull (líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20, 22, 24 y AM).

colectivo ersa.jpg

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron que estaban impactando en las cuentas de los trabajadores el pago total a los choferes de líneas de Paraná.

Los delegados de Agmer votaron a favor de la integración del Directorio de OSER.

El Congreso de Agmer definió que integrará el Directorio de OSER

La fiesta patronal de San Cayetano se conmemora cada 7 de agosto

Paraná celebra a San Cayetano con procesión y una misa

Ersa paro sueldos salarios
Noticias relacionadas
Salud Mental destacó la necesidad de abordar el suicidio como una problemática social que requiere un compromiso colectivo. Líneas telefónicas gratuitas 135 y 0800-777-2100

Salud promueve el acompañamiento en la prevención del suicidio

Las organizaciones sociales y sindicales reclamaron la reactivación de la obra pública.

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Hasta la medianoche de este jueves se pueden incorporar nuevas fuerzas. Los postulados de Fuerza Entre Ríos.

Elecciones 2025: Fuerza Entre Ríos, el frente del PJ, FEF y PTP

La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos difundió los servicios de AMA, una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Difunden una plataforma pública de distribución digital de música argentina

Ver comentarios

Lo último

Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo se negó

Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo se negó

El Congreso de Agmer definió que integrará el Directorio de OSER

El Congreso de Agmer definió que integrará el Directorio de OSER

Paraná celebra a San Cayetano con procesión y una misa

Paraná celebra a San Cayetano con procesión y una misa

Ultimo Momento
Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo se negó

Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo se negó

El Congreso de Agmer definió que integrará el Directorio de OSER

El Congreso de Agmer definió que integrará el Directorio de OSER

Paraná celebra a San Cayetano con procesión y una misa

Paraná celebra a San Cayetano con procesión y una misa

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al balón de oro

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al balón de oro

Salud promueve el acompañamiento en la prevención del suicidio

Salud promueve el acompañamiento en la prevención del suicidio

Policiales
Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Ovación
Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo se negó

Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo se negó

Matías Russo: la mejor carrera que he corrido en mi vida

Matías Russo: "la mejor carrera que he corrido en mi vida"

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al balón de oro

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al balón de oro

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

El gualeguaychuense Martín Ojeda brilla en la MLS con números impresionantes en Orlando

La provincia
El Congreso de Agmer definió que integrará el Directorio de OSER

El Congreso de Agmer definió que integrará el Directorio de OSER

Paraná celebra a San Cayetano con procesión y una misa

Paraná celebra a San Cayetano con procesión y una misa

Salud promueve el acompañamiento en la prevención del suicidio

Salud promueve el acompañamiento en la prevención del suicidio

ERSA abonó los salarios atrasados y se levantó el paro

ERSA abonó los salarios atrasados y se levantó el paro

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Dejanos tu comentario