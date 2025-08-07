ERSA abonó los salarios atrasados y se levantó el paro

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en la ciudad de Paraná y en el Área Metropolitana.

La empresa ERSA informó formalmente ante la Secretaría de Trabajo que este jueves se abonó el total de los salarios atrasados a los choferes. Sin embargo UTA Entre Ríos levantó el paro solo en los servicios que recorren la Ciudad de Paraná y el Área Metropolitana. Después de las 17, comenzaron la circular las unidades en las distintas líneas de colectivos de la capital provincial (líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 16). Más temprano ya estaban en circulación las unidades que unen Paraná con San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Villa Fontana y Sauce Montrull (líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20, 22, 24 y AM).