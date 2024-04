En el Gaucho Rivero aprenden un oficio para abrirse camino en el mundo laboral

Florencia Ballestrino, integrante de la Fundación, contó a UNO que con la Escuela de Capacitación Laboral siguen afianzando su misión comunitaria y educativa, que son pilares para quienes forman parte de esta propuesta. En este marco, refirió: “Gracias a Dios pudimos reparar esta casa que las hermanas franciscanas de Gante de la Asociación Civil Cristo Redentor no cedieron hace dos años para usarla, pero que no estaba en condiciones de ser habitada como espacio educativo. Nos llevó este tiempo poder reunir los recursos y trabajamos duramente para que quede en buen estado y que allí funcione la escuela de oficios de Enrique Agnelli”.

FPP 1.jpg

Inauguración del ciclo lectivo

A su vez, explicó: “Este jueves pudimos celebrar el inicio oficial del ciclo lectivo 2024. El año pasado funcionó en otro espacio y entonces se hizo un primer nivel de los cursos de modista y de computación, así que este año se elevó el nivel de ambas propuestas un escalón más para que las personas que realizaron el cursado anterior, tanto en computación como en modista, pudieran perfeccionarse. Pero eso no excluye que cualquier persona que no haya completado los niveles previos pueda iniciar de cero la cursada, porque se hace una tarea particular con cada estudiante, y se trabaja con los ritmos y con los tiempos que cada uno puede. Así que si bien oficialmente los cursos se denominan nivel avanzado de computación y alta costura, no es requisito tener aprobado el curso anterior”.

Asimismo, celebró: “Estamos muy felices, porque es el primer espacio que la Fundación tiene como propio. Nos llevó mucho sacrificio, mucho esfuerzo poder acondicionarlo y cumplir con las normas del Consejo General de Educación (CGE) para que sea habitado como espacio educativo, y esperamos que allí además de estos dos primeros cursos también podamos realizar otro tipo de actividades vinculadas con la educación no formal, como son talleres, actividades de apoyo escolar, y un montón de cuestiones que son altamente demandadas en esta comunidad y que hoy, sobre todo, vienen a paliar la situación de los jóvenes y de los adultos que están atravesando instancias muy dramáticas por el consumo. Así que la opción de contar con un espacio educativo que te organiza el tiempo, una agenda, una actividad, y te brinda una perspectiva de futuro es fundamental”.

Sobre la posibilidad de que adultos de la zona puedan culminar la escuela Primaria en esta escuela, precisó: “Esta también es una demanda de la zona, ya que hay mucha gente que no ha podido terminarla antes. Y como es un requisito para poder hacer los cursos, se ofrece no sólo para los que son alumnos de los cursos sino también para cualquier persona de la comunidad que desee acercarse”.

PP.jpg En el gaucho Rivero se capacitan

Necesitan más apoyo

La Fundación Presencia Presente surgió en 2013 para acompañar y sustentar a la Escuela Secundaria de Gestión Social Pablo Tarso, ubicada en el barrio Anacleto Medina, una obra que viene cumpliendo su objetivo principal, que es el de incluir y contener a los jóvenes y adolescentes de la comunidad, brindando la posibilidad de acceder a educación de calidad, humana, cercana a la realidad concreta de cada estudiante y su familia.

Ahora con esta propuesta de la Escuela de Capacitación Laboral siguen avanzando en su misión, pero afrontan en la actualidad una serie de desafíos económicos y necesitan más socios para solventar los costos que les demanda la valiosa obra que realizan en los barrios Anacleto Medina, Gaucho Rivero, San Jorge y las zonas aledañas para que sus habitantes tengan mayores oportunidades de la mano de la educación, como una herramienta fundamental de inclusión social en un contexto cada vez más difícil.

Fundación Presencia Presente.jpg

“Para nosotros este es un momento esencial, porque no recibimos subsidios del Estado. Si bien dependemos de la Dirección de Educación Privada del CGE por ser una escuela de gestión social, todo el programa del Gobierno Nacional de los voucher educativos no nos incluye, ya que es para las escuelas que reciben subsidios del Estado”, aclaró Ballestrino, y comentó: “A diferencia de otras escuelas, nosotros solamente recibimos el aporte salarial. Todos los gastos de luz, de Internet y demás los paga la Fundación con las cuotas de 500 pesos de sus socios, que no llegan a 30 personas. Así que estamos en una situación realmente desesperante”.

Sobre este punto, confió: “Estamos de pie por la gracia de Dios, porque no hay otra explicación, ya que no nos alcanza la cantidad de socios que tenemos para pagar la luz, por ejemplo. Nos aventuramos a que el próximo mes va a ocurrir un milagro y siempre pasa algo que nos salva”.

Quienes conocen el valor del trabajo que llevan adelante les brindan su apoyo, pero precisan de la solidaridad de nuevos colaboradores para poder salir adelante. Para sumarse, se puede ingresar a la página de la Fundación que es www.fundacionpresenciapresente.org.ar y buscar el formulario para hacerse socio.