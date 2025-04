El músico que le pone ritmo y alegría a la Peatonal debió ser operado y necesita ayuda

Pedido solidario

En este tiempo de reposo Juan necesita ayuda para seguir solventándose. Para eso, compartió un Alias para quien pueda y quiera ayudarlo con alguna colaboración: Estanibarber es la cuenta donde recibe donaciones. Pertenece a uno de sus hijos del corazón, Ian Guillermo Gabriel Gómez. Todo es bienvenido para poder sobrellevar este momento.

Cuando puede comprar los insumos, Juancito también vende panificados caseros o empanadas para contar con un ingreso.

Juan Palavecino.jpg Juan tiene que estar un mes en reposo

Sobre su estado de salud, contó a UNO: “Me internaron el sábado en el hospital San Martín y me operaron el lunes. Gracias a Dios, por lo que la doctora Narváez nos manifestó, salió bien. Falta ver un análisis. El año pasado me pusieron una prótesis en un pie, después de un accidente que tuve que me afectó el peroné y el tobillo. Me habían hecho entonces 50 puntos. Ahora me tuvieron que remover esa prótesis a raíz de una infección”, explicó, agradeciendo a todo el personal del hospital por la atención. “También quiero agradecer a toda la gente que pasa por la Peatonal a diario y me ve ahí cantando. No voy a poder estar ahí cerca de un mes, y la ayuda que me puedan dar ustedes va a ser bienvenida, ya que no voy a poder trabajar en este tiempo”, añadió.

Asimismo, indicó: “Mi familia depende de los ingresos que yo hago ahí también. Aparte soy panadero, hago algunas cosas para vender, y con eso vamos llevándola”.

Músico muy querido por la gente

Tras la cirugía que tuvo en 2024, Juancito tuvo que permanecer seis meses en una silla de ruedas, y así o con muletas iba a veces a la Peatonal a compartir covers y canciones de su autoría. Con su calidez se ganó el cariño de la gente. Alguien le regaló una guitarra, después una funda, y siempre son varios los que retribuyen con una colaboración la buena onda que le pone a sus interpretaciones, que muchas veces acompaña con algún saludo, una sonrisa, alguna bendición y su afecto.

Juan Simón Palavecino.jpg

Para poder realizar esta tarea, tramitó un permiso en la Municipalidad y está habilitado para trabajar sin problemas: “Tengo el aval de Cultura, porque hay que tener un permiso para poder trabajar en la Peatonal”, precisó.

Reposo y ensayo

Mientras hace reposo sigue ensayando y escribiendo nuevas canciones. “Estoy aprontando nuevos temas, ensayando algunos de otros autores que tienen un reconocimiento y que a la gente les gusta, algunos de Los Iracundos, por ejemplo, que son muy lindos, de Vilma Palma. Me gusta innovar para que nadie se aburra”, aseguró, y remarcó: “Nací para esto, canto desde que era chico, he tenido grupos de música, y en mi familia también tocaban la guitarra”.

El artista contó con orgullo que en el Concejo Deliberante le hicieron un reconocimiento en el 2023 como Mejor Cantante Urbano. Sin embargo, destacó que el mayor reconocimiento es el que recibe a diario de los transeúntes: “La verdad es que a mí me sorprende la gente de Paraná, que a uno lo recibe con tanto amor, con tanto afecto, porque no solamente canto por el dinero. Lo más importante para mí como artista, es el cariño de la gente y el amor que me demuestran siempre”, concluyó con emoción, y dejó su número de teléfono para quien pueda colaborar: 3434045285.