El Ministerio Público Fiscal resuelve 7 de cada 100 causas

El informe fue dirigido por Alberto Binder y fue llevado a cabo por el programa de Ministerios Públicos y Sistemas Acusatorios, dirigido por Juan Alfie. Para esta investigación se tomaron las salidas aprobadas en 2021, independientemente del año de ingreso de la causa y se decidió omitir el año 2020 por la externalidad que provocó la pandemia del Covid-19.

Ministerio público Fiscal .jpg Foto: UNO/Diego Arias.

Asimismo el INECIP reportó que las provincias de Catamarca, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán no responden ni publican información al respecto, por lo que no fueron incluidos en el reporte. El organismo remarcó que es importante la eficacia de los MPF: "Las fiscalías tienen a cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la penalidad".

Además, el organismo advirtió: "Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social".