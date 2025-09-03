Uno Entre Rios | La Provincia | Granizo

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

En la tarde de este miércoles se registró una fuerte caída de granizo en la zona de Colonia Ensanche Sauce y Villa del Rosario, en el departamento Federación.

3 de septiembre 2025 · 20:08hs
El granizo afectó a las quintas citrícolas del norte entrerriano.

El tamaño del granizo que cayó en el norte entrerriano.

El granizo pegó fuerte en las quintas citrícolas.

En la tarde de este miércoles se registró una fuerte caída de granizo en la zona de Colonia Ensanche Sauce y Villa del Rosario, en el departamento Federación. De esta forma se cumplió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había emitido una alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos.

Fuerte caída de granizo

La alerta, que abarcaba a los departamentos Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Concordia, anticipaba lluvias intensas, caída de granizo y acumulados de agua que podrían superar los 70 milímetros.

El tamaño del granizo que cayó en el norte entrerriano.

En horas de la tarde, una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de la zona de Federación. El fenómeno también se extendió a Villa del Rosario y Colonia Ensanche Sauce, áreas reconocidas por su producción citrícola.

El medio Chajarí al Día compartió imágenes de la granizada aportada por los vecinos, que impactó de manera negativo en las quintas citrícolas de la región.

