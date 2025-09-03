En la tarde de este miércoles se registró una fuerte caída de granizo en la zona de Colonia Ensanche Sauce y Villa del Rosario, en el departamento Federación. De esta forma se cumplió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había emitido una alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos.
El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano
En la tarde de este miércoles se registró una fuerte caída de granizo en la zona de Colonia Ensanche Sauce y Villa del Rosario, en el departamento Federación.
3 de septiembre 2025 · 20:08hs
Fuerte caída de granizo
La alerta, que abarcaba a los departamentos Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Concordia, anticipaba lluvias intensas, caída de granizo y acumulados de agua que podrían superar los 70 milímetros.
En horas de la tarde, una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de la zona de Federación. El fenómeno también se extendió a Villa del Rosario y Colonia Ensanche Sauce, áreas reconocidas por su producción citrícola.
El medio Chajarí al Día compartió imágenes de la granizada aportada por los vecinos, que impactó de manera negativo en las quintas citrícolas de la región.