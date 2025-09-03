El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

En la tarde de este miércoles se registró una fuerte caída de granizo en la zona de Colonia Ensanche Sauce y Villa del Rosario, en el departamento Federación.

El tamaño del granizo que cayó en el norte entrerriano.

El granizo afectó a las quintas citrícolas del norte entrerriano.

En la tarde de este miércoles se registró una fuerte caída de granizo en la zona de Colonia Ensanche Sauce y Villa del Rosario, en el departamento Federación. De esta forma se cumplió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había emitido una alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos.

La alerta, que abarcaba a los departamentos Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Concordia, anticipaba lluvias intensas, caída de granizo y acumulados de agua que podrían superar los 70 milímetros.

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

Granizo en el norte entrerriano 2 El tamaño del granizo que cayó en el norte entrerriano. Chajarí al Día

En horas de la tarde, una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de la zona de Federación. El fenómeno también se extendió a Villa del Rosario y Colonia Ensanche Sauce, áreas reconocidas por su producción citrícola.

Embed

El medio Chajarí al Día compartió imágenes de la granizada aportada por los vecinos, que impactó de manera negativo en las quintas citrícolas de la región.