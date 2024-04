El gabinete de Francisco Azcué sufrió una nueva renuncia

Aunque no se han emitido comunicados oficiales hasta el momento, fuentes cercanas al funcionario han mencionado que este habría decidido dar un paso al costado por motivos aún desconocidos. La partida de Pérez Hatoum deja un vacío en el área de Desarrollo Urbano, generando incertidumbre sobre quién ocupará su lugar y cómo afectará esta renuncia a los proyectos y políticas en curso en la ciudad.

Osvaldo Pérez Hatoum estaba al frente de una cartera de las que dependen a su vez tres subsecretarías: la de Obras Públicas, la de Servicios Públicos y la de Ambiente.

En estos cuatro meses de gestión, la intendencia de Francisco Azcué debió soportar varias renuncias, entre ellas, las de María Florencia Prieto (ex Subsecretaria de Salud), Diego Mediccis (ex director de Defensa del Consumidor), María Laura Beltramino (ex responsable del Centro de Políticas de Fortalecimiento Social) y Yanina Techera (ex Directora de Gestión Preventiva).

En el mediodía de este jueves, el intendente de Concordia Francisco Azcué designó como secretario de Desarrollo Urbano al Arquitecto Alejandro López, quien se venía desempeñando como Subsecretario de Obras Públicas.