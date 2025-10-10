En el marco del 80° aniversario del Círculo Médico del Departamento Paraná y del programa cultural “Artistas del Paraná”, la institución invita a participar de una jornada interdisciplinaria titulada “El envejecer activo: nuevos enfoques en la salud y bienestar del adulto mayor”.
El Círculo Médico Paraná invita a la Jornada interdisciplinaria "El envejecer activo"
El encuentro en el Círculo Medico propone un espacio de reflexión e intercambio profesional sobre la salud, los derechos y el bienestar en la adultez.
La actividad, de entrada libre y gratuita, tendrá lugar el jueves 16 de octubre, a las 19:00 h, en el Hall del Círculo Médico, Urquiza 1135, Paraná. El encuentro propone un espacio de reflexión e intercambio profesional, desde múltiples enfoques y nuevas miradas sobre la salud, los derechos y el bienestar en la adultez. La actividad contará con la participación y el acompañamiento de profesionales y personal del Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, el Hospital Enrique Fidanza y del Instituto S.I.R.A. (Salud, Internación y Rehabilitación del Adulto).
“Creemos que el envejecimiento activo no solo tiene que ver con la atención médica, sino también con el derecho a seguir aprendiendo, compartiendo y disfrutando plenamente de cada etapa de la vida”, destacó la Dra. Cristina Cassanitti, Secretaria de Relaciones Públicas y Cultura del Círculo Médico Dpto. Paraná.
La jornada está dirigida a profesionales y estudiantes del ámbito de la salud, así como al público en general y a los socios del Círculo Médico, promoviendo un encuentro abierto para el intercambio de saberes, experiencias y perspectivas sobre el envejecimiento activo.
La propuesta es de entrada libre y gratuita, y se entregarán certificados de asistencia a quienes participen. Las inscripciones se realizan a través de un formulario online
Próximas fechas en el Círculo Médico
El Programa Artistas del Paraná continúa con más propuestas:
- 17 de octubre, 20:30 h: inauguración de la muestra “Aguadas” de Romina Burone, en el Hall del Círculo Médico. Con entrada libre y gratuita.
- 21 de noviembre: El Círculo Médico formará parte de la “La Noche de las Galerías”, con distintas propuestas artísticas.
- 28 de noviembre: Muestra Cultural y Solidaria en el marco del programa Artistas del Paraná, a beneficio de Sendero Originario. El evento reúne a artistas de diferentes disciplinas con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a Sendero Originario. Se trata de una asociación sin fines de lucro, conformada por profesionales de la salud con el objetivo principal de atender la salud de algunas comunidades tobas del Impenetrable Chaqueño.