El ciber más antiguo de Paraná cumplirá 20 años

Este tipo de locales cobraron gran relevancia en una época en que el acceso a Internet comenzaba a popularizarse, pero aún no llegaba a tantos hogares como sucede hoy, por una cuestión de costos o de alcances de la red. Fueron el epicentro de nuevos modos de relacionarse, en el que muchos de los nacidos en un mundo analógico le fueron perdiendo el miedo al movimiento que generaba el mouse en la pantalla, y también al misterio que significaba entonces el ciberespacio, con una tecnología que hoy es de museo pero que hasta no hace tantos años era de avanzada.

CIBERIA.jpg Vanesa Erbes/ UNO

Por una década aproximadamente se mantuvieron en auge, pero con la extensión de la banda ancha hubo más usuarios que optaron por contar con Internet en sus domicilios, ganando comodidad y logrando conectividad en cualquier momento del día. Así fue que la mayoría de los ciber cerraron en la capital entrerriana. Sin embargo, algunos sobreviven al paso del tiempo, complementando la actividad con otros rubros y anexando servicios. Tal es el caso de Cyberia, que en la actualidad es el más antiguo de la ciudad y el lunes 23 cumplirá 20 años.

Situado desde siempre en calle España 86, a una cuadra de la Peatonal, es el lugar al que mucha gente va a imprimir formularios y documentación para hacer trámites en las cercanías, o apuntes, o lo que se necesite plasmar desde una pantalla en un papel.

Juan José Benítez, su referente, rememoró los inicios en este rubro y contó a UNO: “Nosotros en realidad nos dedicábamos a vender computadoras, pero cuando vino la época de la crisis del 2001, para la gente se volvió prácticamente imposible comprar un equipo, porque era muy caro, así que no se vendía nada. Entonces buscamos algo rápido que se pudiera hacer para tener un ingreso. Y empezamos con otro local que estaba en calle 25 de junio, llegando a Santa Fe. Ese fue el primer ciber que abrimos, en pleno 2001. Arrancamos bien, iba mucha gente, y le fuimos agarrando la mano a cómo funcionaba el sistema. Después se nos presentó la posibilidad de abrir este en calle España, más grande, y comenzamos a trabajar con gran expectativa. Al tiempo le agregamos más máquinas y fuimos creciendo, y armamos otro ciber más en otro lugar a la par,. Llegamos a tener más de 100 máquinas funcionando diariamente”.

CIBERIA.jpg Cyberia es el ciber más antiguo de Paraná y cumplirá 20 años Vanesa Erbes/ UNO

“En ese momento era un boom, porque prácticamente tener una conexión en la casa era muy difícil, primero porque era caro, y además porque por lo general Telecom no tenía todo cubierto. Hoy en día tener Internet es mucho más simple, y aparte en los celulares tenés a disposición un montón de aplicaciones y de programas que antes incluso era difícil tenerlas en la computadora. Ahora las tenés gratis directamente en la nube, o sea que es mucho más simple hacerlo todo desde un celular”, comparó.

Juan comentó que Cyberia en general siempre funcionó bien, hasta la llegada de la pandemia. Desde entonces restringieron los horarios y ya no atienden los domingos. “A partir de la pandemia fue cuando cayó la actividad y no volvió a recuperarse nunca a lo que venía siendo antes”, lamentó. No obstante, sostuvo que de todas maneras hay personas que siguen yendo al ciber por algún motivo y señaló: “Ahora lo que más se usa es la parte de juegos, y después está la gente que viene a imprimir, porque si bien muchos tienen computadora en su casa, no tienen impresora, ya que el tema de impresión es algo que está muy caro; inclusive para nosotros conseguir tóner y papel más o menos en precio es complicado”.

También hay personas que llegan a diario para utilizar alguna PC para navegar en Internet o chatear de manera más cómoda que con el celular. “Hay un chico que viene desde Santa Fe y se queda un par de horas, porque allá no encuentra ciber”, mencionó el responsable de Cyberia.

CIBERIA.jpg Cyberia sobrevive al paso del tiempo Vanesa Erbes/ UNO

El permanecer muchas horas hoy es algo atípico hoy, pero era común en los tiempos de apogeo de los ciber, que abrían todos los días de la semana. Al respecto, recordó: “El horario acá siempre fue bastante amplio, y creo era una de las cosas por las que nos elegían bastante. Arrancábamos a las 8 de la mañana y cerrábamos a las 5 de la madrugada”.

A su vez, contó que mucha gente que venía de viaje a Paraná desde otras ciudades o provincias y tenía un tiempo libre, elegía Cyberia como un lugar donde pasar el rato. “Era increíble ver la cantidad de gente de distintos lados que siempre se encontraba acá adentro. Y después también llegaban los gurises de la escuela al mediodía, que venían a jugar. Otros que venían a hacer algún trabajo en computadora: A la tarde llegaban chicos de la facultad, y a la tardecita los que venían a chatear. Ya a la noche eran los que salían del trabajo y se quedaban hasta altas horas, por ahí distendiéndose con una cerveza”, refirió con un dejo de nostalgia.

CIBERIA.jpg

Juan hizo una reflexión sobre estas dos décadas y contó que muchas veces se acercan jóvenes que ya son profesionales que iban al ciber cuando eran chicos y eso lo lleva a tomar conciencia de la permanencia del lugar. Sobre este punto, remarcó: “Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron todos estos años. La verdad que ha sido mucha la cantidad de gente. Hicimos amigos acá y han pasado miles de personas. No sé hasta cuando va a estar el ciber, porque soy analista de sistemas, sigo estudiando y hago otras cosas, pero me propuse lograr que Cyberia cumpliera 20 años, y es un objetivo que alcanzamos con gran alegría”.

La valoración de los clientes es algo que impulsa que todavía el lugar siga abriendo sus puertas, y en las redes se pueden leer mensajes que lo corroboran, destacando la calidad de las impresiones, los precios que mantienen y la velocidad de Internet, gracias a la inversión que siguieron realizando, más allá de las coyunturas económicas. Pero el punto que más destacan quienes alguna vez pasaron por allí o siguen yendo, es la buena atención y la calidez de quienes forman parte de este lugar tan particular que sobrevive con ímpetu al paso del tiempo.