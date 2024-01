El Carnaval de Concordia con fecha de inicio

Sobre esto último subrayó que “se continúa con la instalación de las tribunas. Era un tema que nos tenía un poco preocupados por los tiempos porque estamos a 17 días de que arranque la fiesta popular pero ya estamos en marcha”.

Sobre las ventas de entradas, reconoció que “la metodología de hacerlo por etapas, dio sus frutos y han sido superadas ampliamente nuestras expectativas. La realidad es que se espera un Corsódromo completo porque se refleja en la venta de entradas que estamos teniendo de las primeras cuatro noches” agregando que aún quedan lugares disponibles para esas fechas.

En cuanto a la venta para las noches finales, Sánchez manifestó que “esta semana se van a poder adquirir para las noches uno, dos, tres y cuatro; y, a partir del día viernes, seguramente ya larguemos a la venta las entradas para las restantes. Sobre el mes de enero, con fecha a confirmar, se pondrán a la venta de manera presencial en Caja Mixta. Se seguirá respetando la metodología de ventas presencial las mismas noches de carnaval con un leve aumento pero con el mismo mecanismo que se venía utilizando en la licitaciones anteriores, con la salvedad de que las mesas se pueden adquirir una por persona y la división por etapas de ventas”.

Para los turistas interesados en vivir una noche de carnaval la recomendación es ingresar a la página oficial que va a tener un acceso exclusivamente para la gente de afuera, o sea, los no residentes de Concordia. "Eso se va a respetar este año y de ahora en adelante a lo que es el turismo en sí. A esas personas que por ahí no son de Concordia y que han tenido la posibilidad de vivir los carnavales pero no se las ha tratado de la mejor manera durante la noche, yo lo que les solicito es que vengan nuevamente a la ciudad que en estos carnavales y ahora en adelante, el turista va a ser tratado como realmente se lo merece porque la intención es atraer a más y más gente de afuera para que puedan vivir algo tan único como es esta fiesta popular”, enfatizó.