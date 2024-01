El Carnaval de Concordia entra en cuenta regresiva

Comienzan las dos semanas previas a lo que será el Carnaval de Concordia –inicia el sábado 20–, que en los últimos años se popularizó y se la impuso como una de las referentes de la costa del río Uruguay. El predio ubicado en la Ex Estación Norte comienza poco a poco su transformación con el armado de las tribunas sobre el corsódromo Atanasio Bonfiglio para vivir a pleno las seis noches de carnaval que se extenderá hasta el 17 de febrero.

En relación a las entradas, también se pretende ir habilitando poco a poco la venta de cada una de las noches, con el fin de evitar la reventa. “La metodología de venderla por etapa dio sus frutos y han superado ampliamente las expectativas nuestras que se enfoque de todo el público carnavalero, no solamente en las últimas dos noches, sino también que se respeten lo que es la noche uno noche, dos, tres y cuatro. La realidad es que se espera un corsódromo muy completo”, expresó en LT 15 Radio del Litoral.Cabe destacar que el pasado viernes se lanzó a la venta mediante on-line las dos últimas noches del Carnaval y la respuesta fue positiva para ver en escena a las comparsas Emperatriz, Ráfaga, Imperio y Bella Samba.

Por otra parte, el dirigente manifestó que se habilitó en la página web del evento (www.concordia.gob.ar) una disponibilidad de entradas para los no residentes de Concordia. “Para la gente de afuera les recomiendo ingresar a la misma página, que va a tener un acceso exclusivamente para lo que es la gente de afuera y se va a respetar de ahora en adelante a lo que es el turismo en sí. A esas personas que por ahí no son de Concordia y por ahí han tenido la posibilidad de vivir los carnavales, pero no se la ha tratado de la mejor manera yo lo que les solicito es que venga nuevamente a la ciudad que de ahora en adelante, el turista va a ser tratado como realmente se lo merece porque la intención es atraer a más y más gente de afuera para que puedan vivir algo tan único como es esta fiesta popular, que es el carnaval de Concordia”, indicó.

Por otra parte, Sánchez adelantó que buscarán hacer algunos cambios en función de la presencialidad virtual. "Una de las metodologías que vamos a utilizar en este carnaval, más allá de que no pudimos hacer grandes cambios, pero si vamos a tratar de hacer pequeños cambios que estamos a tiempo de hacer para que generen grandes impactos es también, es que el streaming pueda hacer vivir a las personas y a la gente que lo mira desde afuera la historia completa de cada comparsa, la idea es mostrar el largo de toda la temática de cada una de las comparsas", comentó.

Al mismo tiempo, precisó que se buscará tener sorpresas de invitados para las noches de carnaval. “No sé si vamos a tener sorpresas como figuras, pero sí seguramente vamos a tener sorpresas que las iremos comentando más sobre las fechas de inicio. El tema de figuras hasta ahora no se ha cerrado con ninguna porque tenemos otras prioridades, ya que tuvimos muy poco tiempo para esta nueva organización. Estamos todos los días resolviendo muchísimos temas para el 20”, dijo.

Por último, Sánchez contó que se pretende contar con precios razonables dentro del predio a la hora de las consumiciones. “El tema de los precios adentro, en lo que es el sector gastronómico y la cantina, nosotros como Ente del carnaval, lo que se hizo fue brindarle lo que es el sector turista y que el manejo sea 100% de la gente de Turismo, conjuntamente con el Emcontur. Entonces son ellos quienes van a poner un techo a la hora de los precios, como por ahí nosotros lo vamos a hacer con la cantina VIP para que no haya una modificación en los precios desde la primera y segunda noche a la quinta y la sexta. No queremos que vaya en total perjuicio directo al bolsillo del público y mucho menos con el turista porque lo que queremos plantear nosotros y siguiendo la línea del doctor Azcué es atraer al turista y creemos desde el Ente que esta fiesta del Carnaval de Concordia es una de las formas que más atracción tiene respecto al turista”, finalizó.