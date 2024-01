Donación de sangre: instan a la población a colaborar

Etcheverry destacó que, generalmente, el Programa realiza colectas externas pero en la época estival "mucha gente está de vacaciones, los lugares que nos abren sus puertas tienen personal de vacaciones y entonces no son posibles las colectas durante esta temporada, se retoan más adelante cuando se retoma más la actividad de todas las instituciones".

Los mitos y requisitos de la donación

La médica recordó que para ser donante es necesario tener entre 18 y 65 años, concurrir con el DNI, tener más de 50 kilos, no tener enfermedades en curso, consumir un desayuno liviano que no contenga lácteos o grasas (mate, café, té, jugo o ensalada de frutas y que no se contenga azúcar) y beber mucho líquido. "Deben tener en cuenta que cada unidad de sangre se fracciona en cuatro componentes, por lo cual con una donación estamos ayudando hasta cuatro personas", apuntó Etcheverry.

donacion de sangre club parana 4 FOTO UNO / Juan Manuel Hernández

Por otro lado UNO consultó a la responsable de Hemoterapia en torno a los mitos sobre los requisitos de la donación y aclaró: "Todo aquel que se hizo tatuajes, piercings o tuvo una cirugía debe esperar un año para donar sangre. Respecto a la hepatitis, una persona que cursó la enfermedad antes de los 11 años puede donar sangre". Además indicó otro mito que gira en torno a las personas con diabetes: "Los que no pueden donar son los diabéticos cuyo tratamiento consiste en inyecciones de insulina, en cambio las personas que reciben medicación oral pueden donar, así también los hipertensos siempre y cuando tengan esto controlado y con valores ajustados a lo normal".

Difundir para ayudar

En esta línea Etcheverry destacó a UNO la necesidad de concientizar sobre la importancia de la donación de sangre: "Se charla mucho con los familiares de los pacientes, se explica que el banco de sangre necesita un stock para responder a ese ser querido y a los pacientes que ingresan constantemente" y remarcó: "La sangre tiene una fecha de vencimiento, por lo cual todo el tiempo hace falta renovar estos componentes sanguíneos y, por supuesto, de esa forma se mantiene el stock de sangre".

LEER MÁS: Cayó la venta de medicamentos y podría impactar en la salud

día del donante voluntario de sangre2.jpg

"Existen muchas formas de colaborar, hay personas que se comprometen en la organización de colectas y otros se comprometen en la difusión con los círculos cercanos o en las redes sociales. Hay un montón de formas de colaborar con el banco de sangre, pero la concientización y la difusión son fundamentales", cerró la especialista.

Sobre el Programa Provincial de Hemoterapia

Esta área pertenece al Ministerio de Salud de Entre Ríos y tiene como objetivos la promoción y concientización sobre la donación voluntaria, capacitación del personal que realiza tareas relacionadas con la hemoterapia en la provincia, lograr que la población reciba hemocomponentes en igual cantidad y calidad en todo Entre Ríos, articulación de actividades con la Red Nacional de Sangre, entre otros.

DONACION SANGRE CLUB NEUQUEN (8).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Actualmente son cinco los bancos de sangre que se distribuyen en toda la provincia: en Paraná se encuentran el Hospital San Martín y el Hospital San Roque; el Hospital Masvernat en Concordia; el Hospital Centenario en Gualeguaychú y el Hospital Justo José de Urquiza en Concepción del Uruguay.

Además existen ocho unidades de transfusión con posta, también ubicados en todo el territorio provincial: Hospital Santa Rosa (Villaguay), Hospital San José (Diamante), Hospital San Benjamín (Colón), Hospital 9 de Julio (La Paz), Hospital Nuestra Señora de Luján (Ramírez), Hospital San Blas (Nogoyá), Hospital Sagrado Corazón de Jesús (Basavilbaso) y el Hospital San Roque (Rosario del Tala),