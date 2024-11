Diputados dio media sanción al Presupuesto 2025 pero rechazaron el endeudamiento

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este jueves el proyecto de ley de Presupuesto General para la Administración Provincial para el 2025, de forma unánime en la votación en general y por mayoría en particular. Asimismo, aprobó con modificaciones y devolvió al Senado la iniciativa que establece el Marco Regulatorio del Colegio de Licenciadas y Licenciados en Obstetricia.

"Las prioridades van a estar puestas en materia de salud, educación y seguridad, donde han habido crecimientos porcentuales en el gasto: en salud del 3,58%; en educación de 2,78% y en seguridad de un punto. También, teniendo en cuenta que la Provincia se ha tenido que hacer cargo de financiamiento que antes hacía el gobierno nacional, se destaca que en otros presupuestos la obra pública ha tenido inversiones provinciales de un 4% y en 2025 va a rondar el 8,4%”, agregó el legislador oriundo de la ciudad de La Paz.

El bloque opositor mayoritario Más Para Entre Ríos acompañó la sanción del proyecto al considerar que se trata de una "herramienta esencial que define el plan de acción del gobierno, sus recursos y sus prioridades", explicaron en un comunicado, pero rechazaron los artículos 6 y 7 que autorizan al Poder Ejecutivo a tomar endeudamiento por 450 millones de dólares.

Rechazo al endeudamiento

La diputada Andrea Zoff indicó que "resulta dudoso" que se cumpla el incremento de recursos tributarios previstos en el proyecto provincial, ya que los funcionarios del Ejecutivo que concurrieron a la Comisión "admitieron que durante 2024 tanto los recursos tributarios nacional (que representan el 54% del total) como los recursos tributarios provincial (el 18% del total) han tenido una disminución de entre el 10% y el 20%".

"Nos preguntamos qué lleva a suponer que habrá un incremento de los recursos nacionales del 35%, o del 30% de los recursos provinciales. Y más aún cuando a ello se suma una disminución de las transferencias corrientes del 66% y de las transferencias de capital del 98%, que según lo manifestado por el presidente Milei son transferencias que tienden a desaparecer", completó.

El proyecto contempla tres artículos de endeudamiento: el 5 autoriza a endeudarse en $240.000 millones, el 6 por 450 millones de dólares, y el 7 solicita autorizar al Poder Ejecutivo emitir Letras del Tesoro para tomar más crédito. En ese sentido, Zoff manifestó que "se han perdido 3.500 puestos de trabajo en blanco y se ven seriamente amenazadas las pymes y pequeños y medianos productores, que son generadores de riqueza y empleo" en la provincia.

"Podemos entender y acompañar la aprobación del articulo 5 que tiene por objetivo la refinanciación de deuda o en su caso la inversión pública pero sería irresponsable convalidar el cheque en blanco que solicita el Ejecutivo para endeudarse en 450 millones de dólares, del cual se especifica muy genéricamente su destino", enfatizó la diputada entrerriana.

Stratta reclamó una ley de obras

Al cerrar el debate, la presidenta del bloque, Laura Stratta, remarcó que apoyarían el endeudamiento en dólares "con una ley especial que determine un plan de obras que la Legislatura pueda trabajar también con intendentes y presidentes comunales". Asimismo, recordó que desde la primer reunión de comisión la oposición adelantó su postura respecto de la toma de deuda. El diputado Carlos Damasco (Fe y Libertad) tampoco votó los artículos de endeudamiento.

"Siempre que debatimos un proyecto lo hacemos con la mayor responsabilidad y respeto, sin desconocer nuestra historia y haciéndonos cargo de nuestro rol institucional" y dijo que algunas preguntas que presentaron en Comisión para los funcionarios "no se respondieron porque dijeron que eran preguntas de índole política, y si acá no venimos a debatir política, no sé en que espacios vamos a discutir".

Otros aspectos

El bloque justicialista también se refirió el aumento de partidas para diferentes áreas, que en términos reales -por ejemplo- la de gastos para personal "tienen una disminución de hasta 25%". Sin embargo, señalaron la mediatización de una supuesta reducción del 50% de los cargos políticos: "En mayo presentamos un pedido de informes para ver cuales eran esos cargos, ya que tal afirmación no coincidía con lo consignado en la pagina de Transparencia, pero no tuvimos respuesta", dijo Stratta.

Además, detalló que según el Presupuesto 2025 las Autoridades Superiores y el Personal Fuera de Escalafón "no tuvieron una reducción del 50% ni de ningún otro porcentaje, porque en 2024 había 706 y en el de 2025 hay 708". La diputada Julia Calleros (Fe y Libertad) también acompañó la votación del Presupuesto y pidió que los recursos "lleguen adonde tengan que llegar”. Fabián Rogel (JxER) enfatizó que el endeudamiento "es una necesidad para poner en equilibrio las cuentas públicas".

Ahora, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores que comenzará su debate y luego su tratamiento en el recinto.