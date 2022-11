Día Mundial contra el Sida: la importancia de los testeos

Sin embargo en Argentina las cifras aumentan: son alrededor de 136.000 las personas que adquirieron VIH, pero el 17% de ellas desconoce su diagnóstico, según lo publicado en el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, que establece que del total de quienes conocen su diagnóstico, el 83,5% está en tratamiento y la mayoría se atiende en el sistema público de salud. El 35% de los nuevos diagnósticos se producen tardíamente. Por cada dos varones con VIH hay una mujer con el virus.

VIH Sida, los casos siguen en aumento..jpg VIH Sida, los casos siguen en aumento.

En Entre Ríos, los últimos datos hablan de alrededor de 1.100 pacientes, aunque se cree que a la fecha son muchos más, y la prevalencia de trasmisión se da entre la población de entre 30 y 40 años. La principal fuente de contagios son las relaciones sexuales no protegidas tanto en hombres como en mujeres.

Mariela Brem es licenciada en Enfermería, especialista en atención de infecciones de trasmisión sexual (ITS) y VIH, educadora sexual y docente universitaria. Trabaja en el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y ante la consulta de UNO, sostuvo que “la franja etaria donde se dan más casos sigue siendo el grupo de entre 30 y 40 años para mujeres y varones”. Acto seguido, explicó: “Si bien cada vez hay más jóvenes, este grupo es el que más se diagnostica. Esto tiene que ver con que la enfermedad puede tardar en manifestarse hasta 10 años. Por eso insistimos tanto con el testeo, con que la gente se anime a hacerlo, que concurra a los centros de atención y se testee todos los años. Porque cuando se diagnostica en el estadio no avanzado de la enfermedad, la esperanza de vida que no difiere de la del común de la población, no es que tener VIH sea algo mortal, sino que es una enfermedad crónica hoy en día”.

“La apuesta fuerte hoy de todos los que trabajamos en esto y en salud pública, siempre está puesta en el foco del diagnóstico precoz y que la gente se trate una vez que se confirma y reciba el tratamiento apropiado. Porque quienes están en tratamiento y tienen su cantidad de virus controlado, no lo trasmiten ni tampoco se enferman”, aseguró la especialista.

“Esto es realmente alentador para que las personas se animen a testearse o que todos los años incluya el test de VIH como se hace un hemograma, que forme parte de su rutina de laboratorio, y que si se diagnostica se pueda tratar oportunamente. Porque con el tratamiento una persona que tiene VIH puede desarrollar su vida de manera completamente normal. Lo único que no puede es donar sangre”, remarcó.

La profesional de la salud hizo hincapié en la promoción de los métodos de prevención: “Lo que se observa es que las campañas están siempre focalizadas en determinados grupos, y en este tiempo ha habido una altísima incidencia de sífilis, por ejemplo, que es uno de los principales problemas hoy de la salud pública, pero luego tenemos la clamidia, tricomoniasis, el virus del herpes, hepatitis virales, que también son otras infecciones de trasmisión sexual que están presentes y atendemos. A esto hay que decirlo, porque hay infecciones que realmente son muy importantes, que además rompen la principal barrera de la piel de las personas y eso predispone a adquirir más fácilmente el VIH. Entonces, hay que atender también estas infecciones de trasmisión sexual”.

Expandir la atención

Brem aseguró que en Entre Ríos hay equipos formados que trabajan en territorio en lo que es prevención. Sobra la labor que llevan a cabo, indicó: “Desde hace 20 años que trabajamos de manera continua en la temática, dando talleres de prevención, sobre todo con adolescentes. Nuestro abordaje no está focalizado solamente en atender a la persona con VIH, sino que nuestra impronta es evidentemente preventiva”. Sin embargo, observó que “falta apoyo político para dar continuidad a esos equipos que han quedado formados años atrás con apoyo a nivel mundial”.

Sida. Hoy se sensibiliza a nivel mundial.jpg Sida. Hoy habrá campañas de sensibilización a nivel mundial.

En este marco, señaló a UNO: “Solamente hay seis centros de atención en la provincia y hay muchos lugares que todavía carecen de atención específica. En el centro de Concepción del Uruguay, en el hospital Justo José de Urquiza, además de los pacientes de nuestro Departamento, tendemos a 80 personas que vienen del Departamento Colón y 70 que llegan del Departamento Tala, que deberían ser atendidas localmente en sus lugares de origen”.

Sobre este punto, analizó: “En estos lugares no hay un sistema de atención que esté trabajando en ese tema, y aumentan mucho más los casos. Porque la población es discriminada, siente vergüenza y no se pueden visibilizar, ya que lamentablemente es una patología que sigue ligada a lo que fue en sus inicios, cuando se la vinculaba con la homosexualidad o a la prostitución; lamentablemente estos ítem han quedado fuertemente anclados en la población, que no ha podido evolucionar y no entiende que esto es un problema que afecta a todas las personas, que no discrimina por orientación sexual, ni por elecciones de pareja, es un problema de salud más como lo es la hipertensión o la diabetes, por ejemplo”.

“Debería haber una base de datos a nivel provincial, ya que para ver estas problemáticas locales es fundamental: es inadmisible que un Departamento como Tala envíe a Concepción del Uruguay a tantas personas a tratarse y atenderse, y otro tanto estén yendo a Paraná. Sabemos que son muchos casos para una población tan pequeña y esta base de datos ayudaría a trabajar puntualmente”, dijo.

Además del que funciona en Concepción, hay otros dispositivos de atención permanente en Gualeguaychú, Concordia y Paraná; y de atención periódica en Gualeguay y en Chajarí.

Por último, con respecto a la atención específica, subrayó que “sigue habiendo buena respuesta desde le sistema de salud” y refirió: “Las personas que tienen VIH reciben atención gratuita, ya sea desde su obra social o desde el sistema público de atención, con todo lo que implica: tratamientos, análisis de laboratorios específicos y demás”.