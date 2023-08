Día de la Educación Especial: una labor con gran compromiso

Educación especial.jpg Gentileza Melvin Jones

Una de estas instituciones es la escuela de educación integral N° 10 Melvin Jones, situada en calle Coronel Arredondo, adonde asisten unos 95 adolescentes y jóvenes. Juliana Loizaga, la vicedirectora, contó a UNO: “Continuamente estamos trabajando por la inclusión y por ir derribando barreras en la sociedad, tanto en lo educativo como en lo laboral, y también en los ámbitos recreativos, culturales, y en todos los espacios”.

Sobre las actividades que llevan adelante, refirió: “En la escuela contamos con múltiples talleres, en los que los chicos van adquiriendo conocimientos, destrezas y habilidades. Los desarrollan a lo largo de varios años de formación, y actualmente hay varios que están haciendo prácticas educativas vocacionales ocupacionales en distintos espacios, ya que nuestro desafío más grande es la inclusión laboral. Más allá de que hubo oportunidades en las que esto se ha logrado, la inclusión real en un puesto de trabajo, con un sueldo que les permita ser autónomos, ser independientes, es algo que cuesta, y en la gran mayoría de los casos seguimos luchando siempre por conseguirlo”.

En la escuela las propuestas de formación en las aulas son variadas y se trata de brindar amplias herramientas a quienes asisten a ella: “Hay grupos de alfabetización en los que participan niños, y espacios educativos múltiples en los que tenemos un grupo de niños y un grupo de adultos. Además, hay un grupo de orientación vocacional y ocupacional, en el que participan adolescentes, y otro de formación laboral, con talleres de panadería, dulces, carpintería y manualidades”, señaló la vicedirectora sobre el concepto de educación integral.

Avances y desafíos

Loizaga trabaja hace 19 años en la escuela Melvin Jones y desde fines del año pasado está a cargo de la Vicedirección. Acerca de los cambios y avances que registró la educación especial en los últimos años, reflexionó: “Han ido cambiando muchas cosas, incluso desde la normativa desde el año pasado existen nuevos lineamientos para las escuelas de educación integral que van regulando de una manera organizada toda la trayectoria de los estudiantes, desde que son niños hasta que son adultos, y siempre posicionándolos desde el ejercicio de la autonomía, de la autodeterminación y de la inclusión en la sociedad; y en la participación más que nada en distintos espacios”.

Educación especial Cada 8 de agosto se celebra el Día de la Educación Especial Gentileza: Escuela Melvin Jones

También Cristina Ripari, quien hoy está a cargo de la Dirección de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná, pero anteriormente fue durante varios años directora de Apana, otro de los espacios donde las personas con discapacidad pueden formarse en un oficio o integrarse a partir de las propuestas de los distintos talleres, comentó: “En relación a lo que es el trabajo de la educación especial, soy formada en lo que es la vieja escuela, en la cual nosotros hacíamos adaptaciones curriculares para programar, diagramar y proyectar todo lo que era el trabajo dentro de las aulas a través de nuestras prácticas docentes. Con el paso del tiempo la educación especial ha pasado a pertenecer la educación integral, buscando integrar a las personas con discapacidad a las instituciones comunes, que son aquellas que ofrecen poder terminar todo lo que son el ciclo Primario y Secundario en estos ámbitos”.

LEER MÁS: El Día del Síndrome de Down se conmemora este martes

Sin embargo, advirtió que no en todos los casos esto se puede lograr, y ante estas situaciones es clave que sigan existiendo instituciones que les brinden un espacio: “Hay instituciones como Apana, San Francisco, Don Uva, y de hecho las escuelas especiales públicas y privadas que dependen del Consejo General de Educación (CGE) que siguen existiendo para trabajar con toda esa población a la que el sistema no le da espacio para ser integrada en las escuelas comunes. En mi caso, soy una gran defensora de la educación especial y de las escuelas especiales, y opino que deben seguir funcionando, ya que además hay una barrera que no les permite llegar a las escuelas comunes y es la preparación de sus docentes: muchos de ellos no siempre están preparados para poder afrontar el acompañamiento de esta persona que tiene una diversidad de aprendizaje y que por ahí tiene que estar apoyado por una tutoría o por un equipo interdisciplinario”.

“Si bien ha habido un cambio en la sociedad en cuanto a la mirada de la discapacidad, a partir de la Ley Nacional de Atención Integral de personas con discapacidad y del reconocimiento de la leyes internacionales, nos falta mucho todavía por recorrer, por aceptar como sociedad. A las nuevas generaciones que vienen hay que prepararlas para que vayan conviviendo y compartiendo el día a día con personas con discapacidad, y nosotros tenemos que preparar el terreno e irlo abonando para que esto dé sus frutos”, dijo a modo de conclusión.