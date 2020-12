Los invitados fueron llegando lentamente, y como marca la nueva normalidad que se vive en este año tan especial todos se saludaron con el codo. Hubo un solo abrazo entre el presidente de Multiportal Medios SA editora de Diario UNO de Entre Ríos, contador Alejandro Cartasso, y Félix Mondongo Correa, el padre del rugby infantil del Club Atlético Estudiantes de la capital entrerriana. Obvio que los dos protagonistas tenían puestos protectores para evitar un contacto estrecho.

Como era de esperar, el homenaje a Diego Armando Maradona no estuvo ajeno al evento que cada año organiza UNO para reconocer a todos aquellos entrerrianos que hacen algo por el prójimo y se destacan en lo que hacen. Había que hacer una excepción con el más grande jugador de todos los tiempos que falleció el 25 de noviembre, y se hizo. Más de uno de los concurrentes “tocó” la réplica de la Copa del Mundo que Argentina ganó en el mundial de fútbol de México 86. También se colocó una camiseta del D10S de la marca que patrocinó a la Selección Nacional en ese torneo ecuménico.

Este año por una cuestión sanitaria hubo menos invitados. La situación de pandemia que estamos atravesando en el mundo hacía imposible convocar a más entrerrianos a los Destacados.

A quien todos esperaban ver, si bien no sabían si estaba invitado o iba a llegar, era al hombre que el domingo 20 había logrado su primer título en el Turismo Carretera: Mariano Werner.

El piloto paranaense que a la mañana fue recibido por una caravana de fanáticos, se hizo un lugar y estuvo junto a UNO. Su llegada obvio que sorprendió porque muchos ya lo hacían viajando a Buenos Aires donde tenía varios compromisos. Marianito, como apodan al campeón, se sacó fotos con todos, brindó con UNO y los destacados y habló también de lo que se viene para el año próximo.

Hasta el momento exacto de la foto y unos minutos después, los invitados charlaron y algunos recordaron anécdotas de otros momentos vividos, ya sea en la función pública o en sus anteriores trabajos. El tema del Covid y lo especial que ha sido este 2020 no estuvo ajeno a las conversaciones entre los invitados.

Una vez más UNO reconoció a personas comunes, funcionarios, dirigentes, deportistas y profesionales que dejan huellas en nuestro presente con lo que hacen.

En el brindis todos anhelaron que el año próximo sea mejor, en especial en el tema salud que tan en boga ha estado este año por la pandemia de Covid. Pero también se pidió por más trabajo para todos los argentinos, en especial para los entrerrianos.

Mariel Ávila, una primera dama con perfil propio

Mariel Avila.jpg

La esposa de Gustavo Bordet, Mariel Ávila es docente, no ocupa un cargo político, pero es clave en la articulación de iniciativas vinculadas a la educación, la niñez, la adolescencia y la discapacidad, y la cultura que puso en marcha el gobierno provincial. También ha impulsado la recuperación de espacios históricos como la plaza Mansilla y la Casa de Gobierno o la Capilla Norte de la Iglesia San Miguel, e iniciativas como Manos Entrerrianas para visibilizar el trabajos de los emprendedores.

Contó que su experiencia en el plano personal respecto de la pandemia, le dejó sensaciones encontradas. “Hubo mucho miedo e incertidumbre, desconocimiento a algo que nos atravesó como sociedad. Unió mucho a la familia, a pesar de las distancias, hizo que estemos más juntos”, enfatizó.

El piloto de Paraná que voló para salvar vidas

José Aguer.jpg

José Aguer tiene 44 años, es paranaense y uno de los pilotos que condujo el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo insumos de China para combatir la pandemia en abril. Además, después voló dos veces más al país asiático e hizo siete vuelos de repatriación a Madrid y Roma. “Fue muy gratificante ayudar a la gente y a los médicos. La gente fue muy agradecida. Muchos me paran por la calle sin conocerme. Estoy muy contento de haber aportado mi cuota para pelear a la pandemia, que nos tiene a todos muy unidos”, expresó el piloto. Y remarcó: “Fue un año de emociones y experiencias nuevas, como operar con carga a la que no estamos habituados”. Afirmó que más allá de haber ayudado con sus vuelos, valora a los profesionales de la salud, que exponen su vida y su salud para ayudar a los demás.

Mariano Werner: “Todo llega en su momento”

Mariano Werner.jpg

Mariano Werner cumplió su sueño y después de intentarlo muchas veces se apoderó del campeonato del TC, la categoría más importante del país. El piloto de Paraná fue muchas veces parte de la Foto de los Destacados de Diario UNO, pero esta vez fue más que especial: “¿Qué momento no? Cuánto uno soñó con llegar a este momento y con llegar con un campeonato. Cuántas veces me volvía mirando las vacas e insultando para adentro y todo llega en su momento. No bajé los brazos y mucha gente me apoyó, me dio su cariño y su apoyo. Hoy podemos festejar un campeonato que para mí era un sueño y por supuesto que también es un sueño que Entre Ríos se haya llevado mi título y el del TC Pista (Ayrton Londero lo ganó) que no es menor. Me parece que aún hay gente que no lo valora por lo que cuesta”.

Lafedar en el camino del permanente crecimiento

Guimarey.jpg

La empresa farmacéutica Laboratorios Federales Argentinos (Lafedar) es sinónimo de permanente innovación y desarrollo de especialidades medicinales. En el año que se está por ir fueron convocados por el gobierno provincial para abastecer con alcohol en gel. Su presidente, Ricardo Guimarey, recordó como positiva esa experiencia, pero que se tienen en mente nuevos proyectos. “Tenemos las dos únicas alternativas en el mundo de dos productos, una droga oncológica y una insoponificable de palta y soja”, destacó. Guimarey rescató el gesto del presidente Alberto Fernández de visitar la planta en el Parque Industrial. “Él estaba buscando empresas que exportaran; lo visitó a Motta y nos visitó a nosotros. Nos eligió por segunda vez para visitarnos, a eso lo vemos con buenos ojos”, subrayó.

La Uader con renovación institucional y desafíos

Luciano Filipuzzi.jpg

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) comenzó una nueva etapa institucional, algo que no es poco en estos tiempos. Su nuevo rector, Luciano Filipuzzi, explicó que se debió afrontar un proceso elctoral intenso, adaptado a los nuevos protocolos. “Me toca conducir la Universidad Pública más grande de Entre Ríos y del país. Tenemos más de 25.000 estudiantes universitarios. Este año hubo que afrontar la situación de la pandemia, de poder dar las clases en forma virtual”, acotó el abogado, que estará acompañado por la vicerrectora Rossana Sosa Zitto. Con miras al ciclo lectivo 2021, el profesional remarcó que se aprobaron todos los protocolos. “La Uader tiene todo virtualizado y es mucho más sencillo arrancar hoy las clases comparado con la Primaria o la secundaria”, acotó.

“Esto te da fuerzas para seguir”, dijo Félix Correa

Felix Correa.jpg

Félix Mondongo Correa es el padre del rugby infantil de Estudiantes, hombre del club y además un incansable dirigente deportivo desde hace muchos años defendiendo los intereses de las entidades en Acludepa. Él, sin saberlo, recibió el Premio Ovación: “La verdad que esto es una patada a los huevos de alegría porque nunca me imaginé alcanzar una distinción así. Cuando me dijeron de ir a la foto de UNO, me dijeron que venía de acompañante (fue con Emilio Fouces, presidente del CAE) y yo le dije vamos, pero jamás me imaginé que era para mí. Es una gran caricia al corazón esto”, contó, y agregó luego: “Venían sin decir el nombre de quién era portador del premio, pero cuando dijo Acludepa, dije soy el único que estoy acá. Le agradezco mucho a UNO, hace que uno pueda seguir trabajando.

Federal, la ciudad estrella del norte entrerriano

Gerardo Chapino.jpg

La ciudad de Federal festejó en septiembre 140 años de su fundación. Por eso el intendente, Gerardo Chapino, fue invitado a formar parte de los Destacados 2020 de Diario UNO: “Es una ciudad que viene creciendo, su gente le da una impronta distinta, relacionada a costumbres, a saberes, a la artesanía y la cuchillería artesanal, el trabajo con la tierra y el ganado. Es una de las ciudades más grandes del norte de la provincia y sigue avanzando, con un Festival Nacional del Chamamé que marca algo distinto en nuestro país, uno de los pocos festivales dedicados a un género en todo el territorio nacional. Realmente estoy feliz de ser parte de este proceso, de la historia de esta ciudad. Tras cinco años de mandato, creemos que hemos podido lograr muchas satisfacciones para la gente”.

Cajero de supermercado: esencial todo el año

Carlos Campos.jpg

Carlos Alberto Campos tiene 53 años y trabaja como cajero en el hipermercado Chango Más de Paraná. Consideró: “El 2020 fue de aprendizaje total. Nos tuvimos que acostumbrar a un montón de cosas y a nuevas maneras de convivir”. El empleado de comercio indicó: “No quedan más que palabras de agradecimiento a los empleados que estuvieron firmes al frente de batalla y a los clientes que aceptaron la convivencia que le propusimos para comprar seguros”.

Campos reconoció: “Nos ofrecieron condiciones seguras para trabajar en todos los sectores y nos brindaron protección”. Y apreció: “Los clientes supieron entender que era para cuidarnos entre todos”. Finalmente, como deseo para 2021, expresó “que llegue la famosa vacuna, que es la gran esperanza para todos”.

Stratta satisfecha por la Ley de Paridad de Género

Laura Stratta.jpg

Por segundo año consecutivo presente en la foto de los Destacados de UNO, la vicegobernadora, Laura Stratta, afirmó que la emergencia sanitaria impactó a gran escala: “No solamente en el rol institucional, sino en nuestros vínculos. Esta pandemia obligó a cambiar una agenda de prioridades, a diseñar políticas públicas, a poner el cuerpo y a consolidar cada vez más al Estado. Ha quedado claro que necesitamos un Estado fuerte”. La presidenta del Senado reivindicó además la que considera la conquista política del año, la Ley de Paridad Integral. “Fui diputada en 2011 y esas leyes no pasaban la puerta de una comisión. Esta ley es una hija de su tiempo, de un contexto histórico, de la decisión política del gobernador y de la enorme fuerza de la Red para la Igualdad”.

El Círculo Médico de Paraná celebró 75 años

Angarola.jpg

El Círculo Médico de Paraná fue otra institución que este año celebró su 75° aniversario. Su presidente, el doctor Alfredo Eduardo Angarola, estuvo entre los Destacados 2020 de Diario UNO de Entre Ríos en representación de la institución. “Fue un año fatal, ya que teníamos planificado desde comienzos de año una serie de actividades para celebrar los 75 años del Círculo Médico. Apenas habíamos empezado a anunciar las actividades tuvimos que dar marcha atrás con todo debido a la pandemia. La culminación iba a ser el 3 de diciembre, Día del Médico, donde hacemos un acto académico y homenajeamos a los médicos que hace 25 o 50 años que ejercen la profesión. Esto tuvimos que hacerlo virtualmente, pudimos hacer un mínimo homenaje. Esperemos que esto cambie en 2021”.

Para Bahl “la sociedad aprendió de la pandemia

Adan Bahl.jpg

El intendente de Paraná, Adán Bahl, valoró la respuesta solidaria y constructiva de la sociedad en el contexto de la emergencia sanitaria. “La turbulencia no ha pasado para nada”, enfatizó el referente peronista. Dijo que en todo este tiempo se priorizó la atención de la salud pero buscando el equilibrio con la actividad económica.

“Estamos haciendo un balance positivo, sabíamos que iba a ser un año muy difícil y lo estamos terminando con mucha esperanza para encarar el 2021”, sentenció.

En cuanto a las principales demandas de los paranaenses, puso en primer lugar “el gran endeudamiento, pero la más evidente ha sido la situación sanitaria de la basura. Desde el invierno estuvimos preparando los espacios públicos de la ciudad, al igual que las playas”.

“Chicha” Dorigón: “Le debía al club esa ayuda”

Chicha Dorigon.jpg

Chicha Dorigón tiene 87 años y Estudiantes es su vida entera. Celebra los 20 años de la Escuela del CAE y los 115 de la entidad Albinegra. “Fue un año muy complicado, pero a mí me ayudó mucho mi fortaleza. Leo, escribo mucho y estoy pendiente de muchas cosas. Escucho y no dejé de elaborar cosas para la Escuela. Eso ayuda mucho. A los 87 años imaginate. Yo porque hice la Escuela porque le debía al club esa ayuda que me dio cuando quedé sin esposo para criar mis hijos.

Los chicos estaban en el CAE y yo daba clases, conferencias y trabajaba tranquila. El club para mí es un símbolo, es una parte de mi vida donde disfruté mucho con mi esposo y con mis hijos y ahora con mis nietos. Tuve la suerte de hacer una Escuela. En esa Escuela se enseña lo que yo escribí. Y eso es impagable”.

Villa Elisa festeja 130 años con la vuelta del turismo

Susana Lambert.jpg

La intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, admitió que la pandemia impidió celebrar como hubiesen querido el 130° aniversario que la ciudad cumplió en noviembre, pero aclaró que esperarán “festejar de mejor manera” cuando estén las condiciones. Respecto de lo particular del año que tocó para el aniversario, destacó: “Nos fortaleció como comunidad, porque se entendió que de esta situación no podemos salir solos”. Y ponderó que “la comunidad tuvo un rol importante y muy responsable”.

Lambert resaltó especialmente “la solidaridad y la idiosincracia de la gente” como característica de Villa Elisa, que “conserva esa alma de pueblo”. Por último, valoró que las termas y alojamientos locales se rehabilitaron para el turismo, por lo que invitó a visitar la bella ciudad del Departamento Colón.

Agua Nuestra: legado de 40 años y plena vigencia

María y Ramón Cislaghi.jpg

Los dueños de la empresa paranaense Agua Nuestra fueron destacados por su trayectoria. Ramón Cislaghi tiene 80 años y era colectivero antes de empezar, cuatro décadas atrás, a producir agua envasada y soda. Su esposa Juana, de 70, además fue docente. “Sentimos mucha emoción. Nunca pensamos que íbamos a llegar hasta acá”, confesó Juana, y manifestó “mucha alegría de dejar la empresa en manos de los hijos, que han salido muy trabajadores”. La mujer recordó que iniciaron la fábrica en su hogar. “Era muy pequeñita. Salir a hacer un reparto en días de lluvia era bravo”. Ramón, por su parte, afirmó que le gusta de Agua Nuestra: “El trabajo, el nuestro, de nuestros hijos, del personal”, y aseguró que sigue yendo a la planta: “Me gusta. Y más aún ahora que estuvimos festejando 40 años”.

Bodas de Brillante de una institución destacada

Amilcar Damonte.jpg

La Asociación Mariano Moreno, institución abocada a la difusión de la cultura y a actividades de interés educativo, celebró sus Bodas de Brillante este 2020: 75 años de vida. A pesar de la pandemia, pudo sostener parte de su agenda de manera virtual. Diario UNO de Entre Ríos decidió otorgarle el Premio Escenario a la Trayectoria “Como muchas instituciones nos tuvimos que adaptar a la nueva modalidad, afortunadamente pudimos seguir con algunas actividades, conciertos a través de streaming y con la colaboración de la Municipalidad de Paraná, que nos cedió el Teatro 3 de Febrero para llevar a cabo las transmisiones. También pudimos concretar algunas actividades literarias y conferencias”, comentó el doctor Amílcar Damonte, vicepresidente de la institución.

Grecca: “Es un orgullo representar al club”

Cristian Grecca.jpg

El Aeroclub festeja este mes los 80 años de vida institucional y deportiva. Una entidad tradicional en este tipo de disciplinas, de las mejores de la región. Guillermo Grecca fue el encargado de ser parte de la Foto de los Destacados y no dudó en confesar: “Es un orgullo poder representar al club, vengo en nombre de todos los pilotos de esta gran institución que este mes cumplimos 80 años La verdad que la actividad aérea acrobática no ha estado nunca representada. Esta es la primera vez y muy contento”, dijo, y agregó:

“Es un festejo muy atípico este año por la pandemia, pero somos una entidad que venimos formando pilotos y una fuente para todas las líneas nacionales de pilotos. Gente que hace aeroaplicación, gente que le gusta volar una línea aérea. Muy orgulloso de pertenecer y de ser instructor de la institución”.

El desafío de reconvertirse en la coyuntura sanitaria

Miguel Malatesta.jpg

La coyuntura de la pandemia resultó una verdadera prueba para diferentes sectores de la economía. El Banco Entre Ríos no resultó ajeno a esta situación excepcional, según el punto de vista de su gerente general, Miguel Ángel Malatesta. “El hecho de tener que reconvertirnos, de la atención presencial a la atención virtual, sin lugar a dudas ha sido un cambio muy significativo. Nos ha llevado a tomar decisiones en forma imprevista”, señaló en diálogo con UNO.

Explicó que la entidad se venía preparando para la implementación de los medios digitales “lo cual permitió seguir brindando los mismos servicios”. Malatesta recordó como uno de los mayores desafíos la apertura de los bancos para el pago a jubilados y algunos planes sociales.

“Quedamos marcados en la historia del club”

Guillermo Escanés.jpg

El Club Paracao dio la gran nota del año, sin dudas. Jugó por primera vez la Liga Argentina de Vóley ante los mejores y llegó a la final. El equipo de Guillermo Escanés descolló y fue la gran revelación, para propios y extraños. “Esto es histórico. Estábamos allá en Mar del Plata y cuando termina el primer partido nos abrazamos todos, el cuerpo técnico con los jugadores y después en una charla fría con los dirigentes yo les decía que estábamos haciendo historia. Es muy fuerte para mí, para el club y para los jugadores haber logrado ese subcampeonato. Abrir una Liga ante un histórico como es Obras y ganarlo quedamos marcados en la historia del vóley del club, de la provincia y de la ciudad”, consideró. “Llegamos al último partido de zona ya clasificados, que ahí ya era un montón, muchísimo”.

La construcción, eje y motor de la economía

Laura Hereñú.jpg

Laura Hereñú es presidenta de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entidad que este año representó a uno de los sectores más dinámicos de la economía: “Los trabajadores del rubro de la construcción fuimos declarados esenciales, por una decisión política del gobierno de que seamos motores de la reactivación económica. No obstante muchísimas obra estuvieron trabadas por diversos motivos: temas de logística a causa de la pandemia, por la enfermedad en sí, por la falta de materiales que es algo que viene desde hace bastante. Recién ahora estamos vislumbrando la reactivación de algunas obras. Hoy como institución estamos trabajando por invertir estas cuestiones”, destacó quien se convirtió en la primera mujer en presidir la delegación entrerriana de la institución.

“La Brújula de Viajes”, 20 años de firme trayectoria

Eduardo Kloster.jpg

La Brújula de Viajes, el programa periodístico especializado en turismo cumplió en noviembre 20 años. Su mentor, Eduardo Kloster, que actualmente divulga las actividades del sector a través de la 97.1 La Red Paraná, sostuvo que el turismo fue “una de los rubros que más sufrió el embate del Covid-19”. Pese a las dificultades que se presentaron entendió que no había que claudicar: “Había que seguir activos; llegamos a los 20 años con mucho esfuerzo. Tratamos de seguir informando y actualizándonos, porque justamente nuestra audiencia iba a necesitar con más razón la información sobre cómo seguir”. Kloster recordó que La Brújula de Viajes llega con su propuesta a 15 canales en todo el país. Explicó que las expectativas son alentadoras: “Miles de puestos de trabajo se han recuperado”.

Urdinarrain: productiva y con la salud primero

Sergio Martínez.jpg

Sergio Martínez es el intendente de Urdinarrain, la ciudad del Departamento Gualeguaychú que cumplió 130 años el 23 de septiembre. “Fue un festejo particular”, admitió, dadas las condiciones sanitarias. “Pensábamos un buen festejo como se merece. La pandemia no lo permitió, pero siempre hay tiempo de celebrar. Quizás se haga para el 131° o 132° aniversario, porque la salud está primero”, aclaró. Martínez aseguró: “Más allá de la situación sanitaria pudimos hacer muchas inversiones y obras”, y elogió que Urdinarrain “tiene mucha actividad económica y comercial, microemprendimientos, un buen Parque Industrial. Es un pueblo que paga sus impuestos y servicios, a pesar de la situación, y el balance del año es positivo”. Para terminar, mencionó en especial “la gente y el orden de la ciudad”.

El chamamé, patrimonio cultural de la humanidad

10 F3 Padularrosa - Romero.jpg

Días atrás, la Unesco declaró al chamamé Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad, por eso UNO invitó a dos representantes del género Marcelo Romero y Joaquín Padularrosa, del conjunto Padularrosa Romero y Terruñeros. “Es muy importante para el género y hay que ver si esto también puede tener correlato interno como el impacto que va a tener hacia afuera, ya que muchos otros países van a poder conocer el chamamé. A veces hay tantas variantes que terminan mezclándose con el chamamé cosas que no tienen que ver, hay quienes adaptan al chamamé cualquier tema del repertorio popular y esa es una pelea que tenemos de manera constante quienes hacemos y amamos el chamamé. Esperamos que se le pueda dar valor a los grupos auténticamente chamameceros”, comentó Padularrosa

Leonardo Díaz: “Para nosotros es un honor”

Leonardo Díaz.jpg

El Club Náutico Paraná es una referencia obligada en Paraná si uno habla de deportes acuáticos. En noviembre esta prestigiosa entidad celebró los 35 años. En este sentido el dirigente Leonardo Díaz contó: “Tenemos que agregar los cinco años anteriores que fueron como Club Liga Naval. Igual son los 35 que festejamos con este nombre. Para nosotros como club es un honor y para mí representar al club es un orgullo. Fue un año difícil, pero lo hemos llevado adelante y trabajando mucho en este tiempo de pandemia. La ausencia de nuestros socios no nos ha perjudicado tanto y por otro lado nos dio la posibilidad de ejecutar muchas obras que con la bajante del río aprovechamos esa situación. De eso se trata y lo llevamos de la mejor manera posible para que nuestros socios lo puedan disfrutar de la mejor manera”.