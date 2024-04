Desregulación en tarifas de telecomunicaciones: "Es todo en favor del mercado"

los principales usos de internet en la actualidad 1.jpg

En este contexto el trabajador de Enacom observó: "Dijeron que iban a competir y que iban a mejorar los precios, así como la calidad de las empresas, pero son todos versos. Son empresas que se cartelizan y cobran lo que quieren". Asimismo, Ynza indicó: "En Entre Ríos no hay competencia, en Paraná lo mismo. Si no se contrata a la única empresa de Paraná, ¿quién le compite?".

Por otro lado, el delegado subrayó que, excepto por Paraná y algunas localidades, existen problemas de cobertura con el servicio, pero sólo hay un prestador histórico de servicio y "por lo tanto, la competencia es falsa". "Son una banda de forajidos que sólo vienen a hacer negocio", acotó y remarcó la necesidad de Enacom para proteger a los usuarios: "Es necesario regular, controlar y proteger a la industria, pero acá sucede todo lo contrario".

Enacom despidos (2).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Trabajadores de Enacom en Entre Ríos se manifestaron

El lunes los trabajadores del ente, que fueron desvinculados de sus puestos por decisión del gobierno nacional, se manifestaron en la puerta de la repartición para reclamar que no se cierre la dependencia. Al ser consultado por las repercusiones de esta medida, Ynza detalló: "Con la asamblea que realizamos lo que se hizo fue mostrar las caras de los que llaman 'contratados' o 'ñoquis'. Muchas de las personas que se acercaban a reclamar nos conocen, saben que es una oficina donde no hay personal excedente. Saben que cumplimos un rol, una función, trabajamos y nos presentamos, lo que quedaba asentado a través de biometría".

Al ser consultado ante la posibilidad de un contacto con funcionarios o autoridades provinciales, comentó: "Sólo se acercó Carina Domínguez. Fue la única. El resto de las autoridades, como Rosario Romero, concejales de Paraná, diputados o senadores provinciales, ninguno alzó la voz al respecto".

Despidos Enacom Paraná (2).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Respecto a la continuidad del reclamo por la recuperación de la delegación en la capital entrerriana y en el resto del país, Ynza comentó a UNO que, si bien se presentó un amparo a nivel nacional por los trabajadores despedidos de la administración pública, se presentará uno particular por los despedidos de Enacom.

Despidos Enacom Paraná (1).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Finalmente, el trabajador hizo énfasis en la importancia de las telecomunicaciones como un servicio esencial: "Basta con darse cuenta de que la brecha digital no se puede mantener y que es notable quienes tienen acceso o quienes tenemos acceso a los servicios de comunicación audiovisual y quienes no. Hay que tener en cuenta que hoy de no tener internet estás aislado. Te quedaste afuera. Y esto es una realidad. Hoy con lo que te cuesta el hardware el teléfono, la computadora, la tablet lo que te cuesta el servicio de internet y lo que te cuesta educarte para aprender sobre eso hace que aquel que no tiene los recursos quede totalmente marginado. Entonces la verdad es que es que es todo en pos de un mercado que sabemos que es voraz y que nos va a devorar. No hay chance. Nos han puesto una bandera de remate y nos están liquidando. No hay otra".