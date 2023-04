Cultivo de microgreens: innovador emprendimiento que crece

Los microgreens son furor en la gastronomía saludable.jpg Los microgreens son furor en la gastronomía saludable Gentileza Planta Viva

“Los microgreens son una especie de brotes avanzados que se usan en gastronomía para decorar platos. Es un producto muy innovador y muy saludable. Emprendimos esto con la idea de lograr alimentos libres de pesticidas y una gran concentración de nutrientes y vitaminas, por estar en los primeros estadios de las plantas”, explicó a UNO Francisco, quien mencionó que en su momento también comenzaron con otra unidad productiva vinculada a la hidroponia tradicional, pero decidieron dedicarse luego de lleno a “trabajar con esta modalidad que es indoor, en cámara de atmósfera controlada”.

Según precisó, la ventaja de producir de esta manera es que permite un ambiente controlado, y esto posibilita una continuidad en la cadena productiva. “Desde el día uno que empezamos, no tuvimos interrupción en la cadena de producción ni en la entrega, y eso también es una gran ventaja para todos los clientes que demandan esto todas las semanas”, remarcó el joven ingeniero agrónomo entrerriano.

También contó que no se cultiva en el suelo, sino utilizando sustratos, y expresó: “Sustrato es cualquier medio físico donde la semilla germina, se enraiza y después crece hasta llegar a ser una planta con su tallo y la hoja. Puede ser cualquier medio que permita eso, como tierra natural, turba y demás; hay distintas mezclas. Nosotros tratamos siempre, y lo hemos logrado, de importar sustratos que vienen totalmente inertes, libres de cualquier patógeno que pueda contaminar la semilla y afectar el normal crecimiento de la planta”.

A su vez, aclaró: “Técnicamente es un método hidropónico, aunque no el convencional y tradicional al que uno está acostumbrado a ver, que es el cultivo en agua. Por definición, la hidroponía es la producción de plantas sin suelo, y como no usamos suelo esto es hidroponía”.

Acerca de cómo se produce, comentó: “Comenzamos con lo que es la siembra de la semilla orgánica en el sustrato y después tiene distintas etapas de oscuridad y de luz. Hay que ir alternando, dependiendo de la variedad, ya que cada una demanda un manejo específico, y en qué estadio se encuentra”.

“En todo su proceso productivo, el microgreen es cultivado libre de pesticida. Al ser cultivado en cámara con atmósfera controlada, con luz artificial, con ventilación forzada y con control de temperatura, hace que no tenga ningún tipo de ataque de plagas ni enfermedades”, destacó, y aseguró: “Las semillas que usamos son todas orgánicas certificadas, y esto hace que justamente podamos lograr un alimento que no tenga un impacto negativo en nuestra salud. Ese control por ahí no está presente en todo lo que tiene que ver con las verduras convencionales, salvo que vayamos a un comercio que venda productos certificados orgánicos, y eso es algo que cuesta mucho encontrar. Por eso, esta es una de las soluciones que nos planteamos darle a la población”.

Los microgreens suman adeptos.jpg Los microgreens suman adeptos Gentileza Planta Viva

Sobre este punto, reflexionó: “Comenzamos con esto por una gran necesidad de implementar un sistema de agricultura urbana que sea sostenible con el medio ambiente y al mismo tiempo provea de alimentos saludables a la comunidad de la región. En ese sentido buscamos hacerlo urbano para que haya lógicamente huellas de carbono en todo el proceso, y que la producción sea cultivada, procesada y cosechada en el mismo lugar donde es consumida, en este caso el radio céntrico de Paraná y Santa Fe, y que el mismo día que se corta la producción ya el consumidor la tenga disponible”.

Calidad nutricional

Planta Viva es como Francisco y Guillermo nombraron a su emprendimiento y a través del Instagram @plantavivahidroponia comparten lo que hacen.

Como en todo proceso innovador, debieron formarse mucho para entender todo el proceso productivo de los microgreens. “Lógicamente, la investigación llevó su tiempo, también la parte empírica, y fue todo a prueba y error. No hay casi información a nivel nacional sobre el tema y, de hecho, fuimos en la región los primeros y somos los únicos en desarrollar este tipo de emprendimiento. Hoy en día ya tenemos aceitado todo el proceso tanto de la producción como la logística, a la que hay que prestarles atención porque son productos muy delicados de trasladar”, indicó Francisco, y subrayó: “Seguimos formándonos continuamente para incorporar variedades y seguir trabajando en el impacto positivo que tiene en la nutrición”.

Acerca de los beneficios de este tipo de alimento, sostuvo: “Realmente tiene unas ventajas increíbles y nosotros nos fuimos sorprendiendo desde el principio con todo lo que tiene que ver la alimentación saludable: se habla de que tienen 40 veces más una concentración de nutrientes, como minerales, antioxidantes y vitaminas que una variedad tradicional que compramos en una verdulería, esto medido en investigaciones oficiales en laboratorio. Ahí radica una de sus grandes ventajas”.

Microgreen.jpg Gentileza: Planta Viva

Además, señaló que los microgreens son ricos en enzimas que ayudan a mantener el cuerpo sano y en forma, por lo que es valorado por los consumidores: contienen casi 100 veces más enzimas que las frutas y vegetales frescos, y mejoran la salud del corazón.

En cuanto a los sabores, afirmó: “Los microgreens no solamente aportan al aspecto visual para decorar todos los platos, ya sean los principales o los postres en el rubro de la gastronomía, sino que son intensos y realzan los sabores. Se pueden utilizar para mezclar en una ensalada de verduras de hoja, en un sándwich de cualquier tipo, en una carne, en una pasta; también en los postres son productos muy usados”.

Sobre las variedades con las que trabajan, refirió: “Tenemos rúcula, albahaca, rabanito, girasol, arveja, repollo morado, brócoli, remolacha. Esas son las variedades principales que hoy estamos trabajando. Nos gustaría tener muchas más, pero lamentablemente Argentina no cuenta con toda la paleta de variedades que sí trabajan en Estados Unidos y en Europa”.

Por último, destacó: “Hay una gran demanda de microgreens en el rubro gastronómico, que tanto ha ido mejorando acá en Paraná, en Santa Fe y en Rosario. Los equipos de cocina son los que más apuntan a este tipo de productos. Cuando empezamos con esto, generalmente lo poco que encontraban llegaba de Buenos Aires, y tener esta opción acá ha sido para ellos una ventaja enorme en esta búsqueda por diferenciarse y