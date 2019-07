Creció la matrícula en escuelas técnicas pero solo el 33% de las alumnas son mujeres

Un informe del Observatorio Argentinos por la Educación reveló que creció un 14,4% la matrícula en las escuelas técnicas entre 2011 y 2018. Según este relevamiento, la cantidad de estudiantes en este período pasó de 596.998 a 682.699, y el crecimiento fue mayor al de la matrícula de la Secundaria común en ese período (10,7%).

No obstante, el análisis da cuenta de que solo el 33% de las alumnas de escuela técnicas son mujeres y que “el acceso igualitario de las mujeres a este tipo de educación en el nivel secundario aún es una cuenta pendiente a nivel nacional”. Con el 44% de la matrícula de sexo femenino, San Luis es la provincia más cercana a lograr la paridad, seguida por Tierra del Fuego (40,7%), Santiago del Estero (40,5%), Formosa (40,4%) y Chubut (40,2%). Las provincias con menor porcentaje de mujeres en las secundarias técnicas son Buenos Aires (27,4%) y La Pampa (30%).

Consultado por este tema, Baltasar Llobet, regente de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 1 General Francisco Ramírez, contó a UNO que a nivel local las cifras son variables según cada institución: “En la EET N° 1 es mucho menor la cantidad de mujeres: serán unas 100 y los varones son unos 900. En la EET N° 3 Teniente Luis Cenobio Candelaria, la de la Base, serán 270 mujeres y unos 400 chicos, y en algunos cursos ahí ellas son mayoría. Pero en la EET N° 2 Almirante Guillermo Brown hay unas 300 alumnas y son 60 varones”, señaló.

El regente aclaró que muchas veces tiene que ver la orientación: en el caso de la EET N° 2 se reciben con títulos vinculados a gastronomía, industria del vestir y administración de empresas. En otras escuelas donde egresan con especializaciones vinculadas a la mecánica, la electricidad o algún orientación afín, son más los estudiantes hombres.

Respecto la matrícula de las escuelas técnicas de Paraná, Llobet indicó que si bien se advierte un incremento, no alcanza las dimensiones de otras décadas. Al respecto, sostuvo: “Ha crecido la matrícula, pero no tanto como quisiéramos: hace 20 años la EET N° 1, por ejemplo, era una escuela con 1.500 alumnos solo en el turno diurno. Hoy tenemos unos 1.000 como mucho en los dos turnos. Viene aumentando, pero no al ritmo que necesita el país, creo que en parte por la desinformación de los padres y de los chicos respecto a las posibilidades de educación técnica”.

A su vez, comentó que la matrícula de la EET N° 1 que más creció este año fue en el turno noche: “Son ahora unos 180 alumnos, cuando el año pasado eran 120, o menos. Son 60 estudiantes más y hay un montón de gente que elige este horario. Muchos ya tienen título secundario o incluso terciario o universitario, como un analista de sistema, una contadora, o un ingeniero agrónomo que están yendo para recibirse de maestro mayor de obra. Otros están trabajando y decidieron estudiar porque no tienen el título que necesitan para poder matricularse y entonces no pueden firmar planos de gas, o de instalaciones sanitarias, o trabajos de electricidad”, analizó.

Por otra parte, mencionó que en los últimos años se incrementó también la cantidad de escuelas técnicas de la provincia y refirió: “Hay varias escuelas técnicas nuevas en la zona, como la de San Benito, la de Cerrito y la de Valle María”.

Llobet destacó la salida laboral de los egresados y aseguró: “Hay una gran demanda de técnicos, y en el caso de mis exalumnos están todos trabajando; el que no trabaja es porque está estudiando o porque no quiere hacerlo. A nuestra escuela llegan al menos una vez por mes pedidos de empresas importantes para que les recomendemos algún técnico egresado”.

En este sentido, Gustavo Gándara, director ejecutivo de Fundación Uocra a nivel nacional –que coordina una red de 32 centros de Formación Profesional–, evaluó: “Se observa un crecimiento importante de la demanda de educación técnico profesional (ETP), una integración más dinámica entre los campos de la educación y el trabajo, un vínculo más fluido entre las instituciones de ETP y el ámbito productivo, científico tecnológico y laboral”.

Asimismo, subrayó: “Se integran la educación y el trabajo como factores claves para el desarrollo del país, combinando la mejora económica con la integración social, en un marco de formación continua para los trabajos del futuro”.

En tanto, Fabián Prieto, director nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, resaltó: “La formación profesional permite mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas de una manera más ágil y a la vez es el medio más adecuado para formar y actualizar de forma continua a la fuerza laboral. Y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) ha impulsado con fuerza desde 2016 la Formación Profesional por entender que es un ámbito de formación de capital humano estratégico para el desarrollo socioproductivo local, regional y nacional”.

Destacan la formación en estos ámbitos educativos

En el informe difundido por el Observatorio Argentinos por la Educación sobre el crecimiento de la matrícula en escuelas técnicas, Claudia Jacinto, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Centro de Investigaciones Sociales y el Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-IDES), señaló: “La educación secundaria técnica en Argentina tiene muchos rasgos a destacar. Se trata de una escuela de doble escolaridad, de carácter tecnológico, donde se articulan teoría y práctica. Este aspecto suele ser fuente de motivación para los y las estudiantes”.

Respecto a la formación en las escuelas técnicas, la experta afirmó: “Estudios de seguimiento de egresados muestran que, a cuatro años de finalización de la escuela, los y las egresadas tienden a tener mayor continuidad en estudios universitarios y se ubican en puestos de mayor calificación que jóvenes que cursaron la escuela secundaria común”.