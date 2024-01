Corralones registran una caída en las ventas de un 40% desde la devaluación

En este marco, Edgardo Greca, propietario de un importante corralón de avenida De las Américas con sucursal en avenida Almafuerte en Paraná, confirmó a UNO: "En este rubro han sido exorbitantes los aumentos de los materiales, y esto generó una caída en las ventas de un 40% realmente después de la devaluación. Para el sector enero siempre es flojo y nosotros normalmente los primeros días cerramos por vacaciones. Volvimos a abrir hace tres días y está muy quieto todo, y seguramente va a seguir así, porque se nota que a la gente no le alcanza”.

Con respecto a las subas, Greca señaló que este mes ya recibieron listas nuevas con incrementos que se suman a los de diciembre, cuando se modificó el valor del dólar oficial: en ese entonces el cemento subió un 54% y hubo productos que incluso subieron un 100%. En este marco, contó que la bolsa de Portland está a 7.300 pesos en la actualidad, y el hierro del 8, por citar algunos ejemplos sobre productos que suelen ser muy pedidos, se fue a 9.100 pesos. “Por suerte no hay faltantes, y espero que la oferta y la demanda lo hagan bajar al hierro, que subió bastante porque atado al dólar y al subir la divisa, subió también 118%”, dijo.

También Mario Godoy, referente de un corralón de calle Blas Parera, hizo referencia al impacto de la devaluación del mes pasado, a partir de un aumento del dólar oficial un 118%, que repercutió en los precios de los materiales de construcción. Sobre este punto, sostuvo: “Impactó en todo. Más allá de que nuestro rubro se maneja con el valor del dólar oficial, después de la devaluación no teníamos precios, los proveedores no nos pasaban listas. Así que nosotros cerramos el 18 y retomamos la actividad el 2 de este mes, ya con lo que es valores reales que los proveedores los empezaron a informarnos”.

Corralones hierro.jpg

Esta situación de no contar con valores de referencia llevó a que haya distorsiones en el sector y acerca de esta cuestión, el vendedor precisó: “Estábamos trabajando antes con un cemento a 5.500 pesos, y hoy lo tenemos a 7.100 pesos la bolsa. Sin embargo, al principio el incremento fue superior y llegó a costar 9.200 pesos cuando no teníamos precios porque no nos pasaban las empresas, ya sea Loma Negra o cemento San Martín, que nosotros trabajamos con ellos. Después llegó un momento que nos pasaron precios y tuvimos un valor real, que es de 7.500 pesos, que es el precio al que hoy lo estamos vendiendo”.

Sobre los valores del hierro, precisó: “Sin dudas aumentó. Tenemos un hierro del 6 en 6.250 pesos; y un hierro del 8 a 9.530 pesos, que estaba antes a unos 6.000 pesos.

El vendedor observó además que los accesorios fueron parte de los artículos que más subieron en las últimas semanas. “Por ahí son estas cosas de que uno no las tiene tan en cuenta y en el momento que te fijas en la máquina, ahí donde advertís que aumentaron mucho, o hasta el mismo cliente nota el cambio de precio que tuvo, ya que en dos o tres cositas hoy estamos hablando de un monto grande”.

“Un bolsón de arena de metro estamos en 24.000 pesos, un ladrillo del 12 estamos en 366 pesos”, añadió.

En cuanto a si esperan nuevas subas este mes, indicó: “Todo depende de los proveedores. Anteriormente en lo que era cemento teníamos un incremento de entre un 5% y un 7% por mes, pero ahora no sabemos en qué porcentaje y con qué periodicidad van a mandarnos un nuevo precio”.

En referencia a la demanda, coincidió en que “enero es un mes tranquilo”, y explicó: “La gente por ahí viene de las Fiestas y es como que quiere pegar un respiro, un descanso si está construyendo. O sino muchos están de vacaciones. Por eso por ahí no podemos sacar conclusiones sobre cómo van a ser las ventas este mes, pero sí podemos asegurar que la semana pasada que estuvo muy tranquila y ahora que ya los mismos albañiles empezaron a incorporarse y a trabajar, y creemos que va a haber algo más de movimiento, incluso ya lo vemos acá en el local”.

“Lo bueno es que los proveedores no nos han dejado de entregar mercadería. Hierro, malla, cemento, todo se consigue. No es que por estar caro hay faltantes, al contrario. Esto es algo muy importante porque así podemos seguir trabajando”, precisó.

Modos de pago

Si bien la financiación con los planes Ahora 12 impulsó la venta en el rubro en los últimos años, la financiación hoy está limitada a una cuota con tarjeta de crédito. Así lo recalcó Godoy: “Hoy por hoy estamos únicamente efectivo, débito y crédito en un pago, es lo único que estamos trabajando. En lo que es efectivo y cantidades nosotros tenemos mejor precio”.

“La gente consulta mucho, tenemos dos números de WhatsApp que le damos a los clientes, o lo hacen a través de internet. Preguntan precios ya sea unitario o en cantidades, y hacemos mucho presupuesto, desde una bolsa de cemento a cantidad de materiales”, aseguró.

En tanto, Greca comentó que en su corralón en general siempre vendían al contado y en el último tramo del año pasado incorporaron planes de financiación con tarjetas de crédito. Sin embargo, esta opción ya no está disponible: “Hoy los intereses son muy elevados y Ahora 12 aquí en la provincia y en la Nación creo que ya se va a cortar”, dijo.