Corralones notan que el cemento es lo que más subió este año

“Recibo los aumentos de este producto cada 20 días últimamente”, afirmó Adrián, un trabajador que atiende un comercio del rubro en avenida Ramírez.

Se estima que los incrementos van a seguir con esta tendencia, en un contexto en que la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) informó que llegó a un acuerdo salarial para el trimestre febrero-abril de este año para los trabajadores de la rama del Cemento Portland, que comprende tres pagos divididos en 7% en febrero, 6% en marzo y 5% en abril.

Pero al margen de este producto, hay otros que también registran subas: “Todo aumentó, el hierro también es algo que sube mucho, porque va atado al dólar. Ahora la divisa oficial viene subiendo, pero también pasa que se modifica el precio cuando hay cambios en el blue. Ahora, si baja el dólar, el hierro no”, manifestó con indignación, recordando que hubo semanas el año pasado en las que se registraron faltantes porque los proveedores no entregaban mercadería por la escalada del dólar.

Juan, referente de un corralón de calle Casiano Calderón, concordó: “El cemento es lo que más aumenta. Seguro los primeros días de cada mes hay incremento en el porcentaje en el que cerró la inflación el mes anterior. Trabajamos con Loma Negra, que es el mejor cemento y hoy está a 2.270 pesos la bolsa”.

“El ladrillo también aumenta todo el tiempo y la unidad está a 158 pesos. La arena no se ha movido tanto, es lo que menos ha aumentado: el metro suelta está a 3.800 pesos y embolsada a 5.000 pesos”, indicó.

Fabián, de un corralón de avenida Zanni, también observó: “Todos los meses tenemos un aumento de 5% o un 6%. El cemento, junto con los hierros y las chapas es lo que más sigue subiendo”.

Demanda dispar

Los aumentos de precios en el sector impactan de diferente forma en las ventas, y la demanda es dispar según cada comercio. En este marco, Adrián sostuvo: “El movimiento en el rubro corralones ya hace bastante que viene cayendo. Se nota la falta de poder adquisitivo, y además se da esto de que cada 20 días suben los precios”.

“Obras nuevas hay pocas, y hoy para refacción la gente lo que se necesita y nada más”, dijo, y afirmó: “Muchos tarjetean y efectivo se ve poco. A pesar de que con Ahora 12 te recargan un 45% y con Ahora 18 es un 60% conviene comprar con tarjeta en cuotas frente a la inflación”.

En el caso de Juan, sostuvo: “Las ventas de materiales de construcción han mermado un montón, aunque es un rubro muy irregular en el que hay días buenos y malos”.

Sobre este punto, precisó: “Para nosotros, por ejemplo, diciembre es históricamente un mes de baja demanda, y en cambio hay meses de enero que son fuertísimos, incluso a veces es el mejor mes del año en el sector, pero ahora no fue así y estuvo más bien flojo. Esperemos que sea porque mucha gente se fue de vacaciones y no porque el motivo sea la caída del poder adquisitivo; porque se ven obras nuevas, la gente todo el tiempo construye, más allá de que la venta no es tan amplia como en otros momentos, como pasó en el primer año de la pandemia, que muchos estaban en su casa y se volcaron a construir y refaccionar al no poder gastar sus ingresos en viajes o en otros esparcimientos. En ese entonces no dábamos abasto”.

En cuanto a la financiación, que en ocasiones es lo que sostiene las ventas, aseguró: “Nosotros tenemos hasta en 12 pagos con Ahora 12, con su recargo correspondiente. En el mostrador te encontrás de todo, pero lo que vemos es que la mayoría que tiene efectivo usa ese medio de pago, y recién como segunda opción la tarjeta”.

En el caso de Fabián, opinó: “Ventas hay, pero se reparten más porque cada vez hay más corralones”. Y concluyó: “Tenemos financiación por intermedio de tarjetas. La mayoría compra en 12 cuotas, porque hoy en día el crédito de este modo es más barato frente a la inflación”.

Refugio ante la inflación

Si bien aún no se conocen datos de febrero, en enero la venta de materiales tuvo una suba del 4,9% con respecto a diciembre, según el Índice Construya, que mide la evolución de la demanda de insumos en el rubro de la construcción. De este modo, destacaron que “se frenó una racha de dos meses consecutivos con números negativos”.

“Luego de dos bajas consecutivas, el índice volvió a subir y los despachos de materiales se mantienen en un rango de estabilidad; esto se explica porque la construcción es el refugio de valor más elegido frente al proceso inflacionario en marcha; y alienta a los actores de la cadena a resguardar su capital de trabajo en insumos, sosteniendo las ventas”, afirma el informe.

Con esto coincidió Carlos Fernández, presidente del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, quien analizó: “Hoy está en alza la construcción, como una herramienta para ganarle a la inflación. Esto ayuda a que la gente invierta en ladrillos”.

“Los aumentos de precios en el rubro vienen acompañando la inflación y se puede construir en pesos para vender después en dólares. Apostar al ladrillo, viendo el resultado de lo que fue el 2022, es conveniente, y eso hace que hoy en día se vean más proyectos de inversión, y no tanto de refacción y demás”, observó.

