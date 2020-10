Coronavirus: "Habrá una segunda ola de contagios y tenemos que estar preparados"

En ese sentido el terapista señaló al programa de radio 97.1 La Red Paraná, que hay un aumento del índice ocupacional de camas en casos severos, moderados y leves pero que la curva, paulatinamente, irá bajando en diciembre y en los meses del verano.

hospital san martin.jpg Un pasillo del hospital San Martín de Paraná. Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Se vienen las fiestas

Según Grieve, durante las fiestas, la situación no será normal como en años anteriores pero será mejor a la situación actual. “Será importante la responsabilidad que tengamos como ciudadanos en el cuidado. Esto no significa que no nos podamos reunir con la familia, cuyos movimiento y contactos conocemos; pero tenemos que dejar de lado otras reuniones sociales generales, donde no sabemos la naturaleza de los contactos”.

Peatonal-coronavirus-tapabocas-comercio-(1).jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

Rebrotes en Europa

“El coronavirus en una enfermedad nueva y distinta. Tiene consecuencias y tenemos que tomar las precauciones y aprender. Tenemos que saber qué cosas debemos hacer en el verano para cuando, a partir de marzo o abril, se pueda producir una segunda ola o rebrote, estemos preparados", explicó.

En ese sentido aportó: "Cuando menos pico haga menor será la persistencia de la enfermedad y la segunda ola será más baja que la anterior y los casos serán más leves que en la primera”, aventuró.

Por otra parte analizó: “Debemos saber que habrá una segunda ola que tenemos que estar preparados y aprender de los países europeos que tiene protocolos diferentes de actuación. En este momento estamos en plena meseta de octubre y esperamos que los casos bajen en noviembre y diciembre. Pero todavía nos tenemos que seguir cuidando mucho”.