Continúan esta semana los operativos gratuitos de salud animal en barrios de Paraná

El cronograma de operativos de castración y atención animal se emplea en distintos puntos de la ciudad durante toda la semana. Se suspenden por lluvia.

El municipio de Paraná mantiene activo su cronograma de operativos de castración y atención animal en distintos puntos de la ciudad durante toda la semana. Este 20 y 21 de abril se realizará en la vecinal 4 de Junio, en calle Francia al 3.300 (en la plaza).

Las jornadas son gratuitas y buscan garantizar la salud animal, prevenir enfermedades zoonóticas y contribuir al control de la población de perros y gatos.

Los próximos operativos se realizarán los días 20 y 21 de abril en la vecinal 4 de Junio, ubicada en Francia al 3300 (plaza). Del 22 al 24 del mismo mes, las jornadas tendrán lugar en la vecinal Santa María, en la intersección de Intendente Blanda y Gobernador Basavilbaso. El 27 y 28, el servicio llegará al barrio Mosconi II, en la vecinal Unidad, en el playón ubicado en Albornoz Senen y La Guitarra.

El cronograma se extenderá hasta comienzos de mayo: el 30 de abril y los días 4 y 5 de mayo, el operativo funcionará en la vecinal Presidente Perón, en la zona de Arturo Sampay y Alejo Peyret. Desde el municipio se informó que se priorizará la atención de vecinos de cada barrio en las fechas asignadas.

Requisitos y recomendaciones

Se castran caninos y felinos a partir de los 5 o 6 meses de edad. Los animales deben concurrir en ayunas: 8 horas sin agua y 10 horas sin comida. En caso de hembras que hayan tenido cría, se recomienda esperar entre 45 y 60 días desde el parto antes de realizar la intervención. Los propietarios deben llevar una manta para cubrir a la mascota tras la operación.

Los perros deben asistir con correa y, en caso de ser agresivos, con bozal. Los gatos deben trasladarse en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera para resguardar su seguridad. Para los felinos, se recomienda obtener el primer turno de la mañana a fin de reducir el estrés del animal.