Contagios de Covid en Bariloche ponen en riesgo la continuidad de viajes de egresados

El viaje se realizó bajo un sistema de “burbuja”, es decir, sin tener contacto con personas ajenas a estos grupos para minimizar el riesgo de contraer coronavirus. Y si bien no está definido qué va a pasar ahora, luego de confirmarse estos casos de Covid, actualmente está en duda que pueda continuarse con los viajes de egresados.

Ante la consulta de UNO, hubo padres que confirmaron esta situación de manera muy escueta y sin brindar mayores detalles. En este marco, una mamá comentó: “Era uno de los riesgos que podían darse. No es lo ideal, pero hay que asumir que era una posibilidad. Deberán bancarse el aislamiento, que están cumpliendo desde que llegaron a Paraná. Por suerte todos están asintomáticos y bien hasta ahora”. No obstante, otro padre señaló que hubo varios chicos que efectivamente llegaron con síntomas.

A su vez, la mujer aseguró que varias familias están pagando el test de manera particular y refirió: “A algunos les da positivo y a otros negativo”.

Cabe recordar que los estudiantes paranaenses partieron desde la capital provincial en dos colectivos para poder cumplir el sueño de ir con sus compañeros del último año de Secundaria a este destino, y llegaron a la ciudad rionegrina en un vuelo chárter junto a 100 chicos más de dos escuelas de Buenos Aires. Según informaron a Infobae desde la empresa Soulmax –a cargo del viaje–, se detectaron contagios en las tres delegaciones y en personal de los hoteles donde estaban alojados los adolescentes.

Desde la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (Ateba), Daniel García, su actual presidente, había comentado a UNO la semana pasada que desde el inicio de la pandemia vinieron trabajando en la elaboración de protocolos para poder reactivar los servicios turísticos. Al respecto, señaló: “Para nosotros era muy importante que cuando Bariloche retomara las actividades vinculadas al turismo, que finalmente fue que el 4 de diciembre, también se abriera el turismo estudiantil. Por eso hicimos hincapié en los protocolos correspondientes”.

Qué fue lo que falló en dichas medidas es lo que se está evaluando ahora, y desde Ateba solo se limitaron a decir en un medio nacional que “los protocolos son dinámicos en función de cómo responden” y afirmaron que “se van a analizar”.

En tanto, en Soulmax habían asegurado ayer que iban a hisopar con la técnica de PCR a todo el personal de la empresa que formó parte de la “burbuja”, tanto a los que viajaron desde Buenos Aires como los que viven en Bariloche, para confirmar si hay otros casos.

bariloche Contagios de Covid en Bariloche ponen en riesgo la continuidad de viajes de egresados

En tanto, Gastón Burlon, secretario de Turismo de Bariloche, defendió los protocolos e indicó: “Según informó la agencia de viajes, hubo chicos que no cumplieron con el aislamiento que se les pidió previo al viaje, luego del hisopado (que debían realizarse antes de viajar), y contra eso no se puede hacer nada”.

Desde la agencia de Paraná que representa a Soulmax prefirieron no brindar mayores datos, aunque remarcaron: “El viaje se hizo absolutamente con todos los protocolos y de manera correcta, porque no se puede hacer de otra forma. Para viajar se hicieron los hisopados no solamente a los chicos sino a todo el personal de Bariloche, en este plan de burbuja, que fue excelente. Y lo mismo de parte de los otros grupos que fueron junto con el de Paraná”.

“De ahí en más se iba a evaluar, ya que esto es una prueba piloto y puede tener este tipo de consecuencias. Soy de la opinión de que todos nos queremos convencer de que está todo bien, pero los casos de coronavirus están por todos lados”, añadió un representante de la agencia.

Asimismo, aclaró que al hacerle la propuesta de viajar a Bariloche al grupo local en este contexto, fue aceptada de manera individual por cada uno, y subrayó: “Ahora todos van a opinar, y en mi caso no me gusta opinar sobre algo que no sé, porque eso solo sirve para crear incertidumbre. Mucha gente hace todos los deberes y de golpe se contagia también y no sabe por qué, ya que es difícil determinar el origen de un contagio”.

Desde otra agencia que tiene viajes pendientes con contingentes de Paraná y tienen planificada una salida a partir de fines de enero, indicaron: “Todavía no hay nada en cuanto a información oficial desde Ateba, pero seguramente se modifiquen algunos protocolos. Es todo muy reciente. Está todo en estudio todavía y nosotros estábamos viendo ciertas condiciones para poder hacerlo”.

Esta es la posición que maneja también otra empresa de Entre Ríos, que había manifestado que “llevar ahora a los estudiantes es un riesgo”. Al respecto, su gerente concluyó: “Consideramos que con los protocolos vigentes los estudiantes no van a poder desarrollar normalmente las actividades que pagaron, tal como lo establece el contrato. Y en Bariloche hay más de 1.000 casos activos y no pueden ir a un boliche o hacer otras cosas en grupo. Por eso preferimos esperar”.