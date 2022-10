Consorcios camineros: el proyecto de ley podría tener dictamen antes de fin de año

Uriel Brupbacher (bloque PRO) es el presidente de la Comisión que tendrá la responsabilidad de dictaminar respecto de la suerte de ambos proyectos. Para ello este martes convocó a las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) –participaron por Zoom–, representantes de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco) y de la Federación Agraria de Entre Ríos (FAA).

Consultado por UNO el legislador anticipó que se tendrá en cuenta la opinión de las diferentes organizaciones involucradas, entre ellas el Sindicato de Vialidad, para luego lograr el dictamen en el seno de la comisión. “La idea es llevarlo al recinto antes de fin de año”, puntualizó.

Se espera que se convoque a una nueva reunión de comisión luego del 11 de noviembre, donde serán invitados los titulares de los consorcios que están funcionando en distintas localidades de la provincia. Para Brupbacher la intención es generar consensos entre ambos proyectos y tratar de alcanzar una iniciativa unificada.

“Hay que darle un marco”

El diputado y exintendente de Viale reflexionó acerca del contenido de las propuestas en estudio, el rol de los consorcios camineros que ya operan en zonas rurales y las demandas que no puede cumplir Vialidad Provincial. “Básicamente, Vialidad en la situación en la que está no puede llegar a todos lados. Se trata de reglamentar lo que en la práctica se hace. Fui intendente y muchos de los caminos rurales se arreglaban con el trabajo de los productores agropecuarios y de algunos vecinos. Se hace sin ninguna reglamentación, con esto se busca darle un marco a eso. Y obviamente que el gobierno provincial aporte fondos para ello. Ahí viene una de las discusiones: si esto lo hacés con un goteo diario tipo coparticipación para los consorcios o si lo hacés por proyectos con desembolsos en función del proyecto que el consorcio presente”, planteó.

Brupbacher entiende que la legislación servirá para que los consorcios “reciban los fondos de manera más organizada”, y aclaró que las cuestiones vinculadas al ámbito técnico “no hay que sacárselas a Vialidad, porque un consorcio no va a tener la posibilidad de hacer una obra de arte en un puente o reperfilar un camino”.

Soever en estado de alerta

Soever se declaró en estado de alerta ante un nuevo proyecto de consorcios camineros. En un comunicado enviado a UNO se manifestó “el enérgico rechazo” a la iniciativa “por entender que sólo se pretende transferir recursos públicos a manos privadas”.

“Consideramos que esta iniciativa, del diputado Néstor Loggio, expresa una privatización encubierta, ya que tal como está enunciado pretende que los recursos de Vialidad sean destinados a terceros”, observaron desde el sindicato.

Del mismo modo cruzaron al diputado peronista porque “arremete contra el trabajo y el sustento de miles de familias”. Si bien plantearon que la situación es preocupante, esperan con optimismo la decisión que tomará la bancada oficialista cuando el proyecto llegue al recinto. “Más allá de esta arremetida del ‘compañero’ Loggio, confiamos que los diputados justicialistas adoptaran una posición en resguardo de la fuente de trabajo de los 2.000 trabajadores y trabajadoras viales”.

En el documento argumentaron porque se oponen a esta nueva legislación. “Los consorcios no serían un complemento a la tarea que realizan hoy los trabajadores viales, porque no pretenden tener recursos propios, si no que servirse de la partida presupuestaria de Vialidad. Esta particular iniciativa nos pone en alerta, ya que ha habido otros intentos en el pasado. En los cuales lo que se pretendía era una velada ‘privatización’, a través de la tercerización del mantenimiento de los caminos, y poniendo en riesgo no solo la fuente laboral, sino también el patrimonio del Estado provincial”, enfatizaron.

Y a modo de cierre dijeron: “Este es un claro intento privatista que apunta al desmantelamiento del organismo vial”.

Los empleados de Vialidad se concentraron en el organismo

Los empleados de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se autoconvocaron este martes en la sede central del organismo en Paraná para transmitir su preocupación por el tratamiento en Diputados de la creación de un régimen de consorcios camineros. “Manifestamos la preocupación de muchos compañeros viales por el proyecto de ley, mediante el cual se pretende una privatización encubierta, ya que la misma busca que los recursos de Vialidad pasen a manos de terceros, peligrando la fuente laboral de más de 1.600 familias”.

Durante la manifestación se advirtió “por el silencio político y gremial”.

Los trabajadores informaron que hoy a las 8 se concentrarán en el mismo lugar para debatir los pasos a seguir.