Concordia: califican como normales los casos de Covid-19

Hospital Delicia Masvernat Concordia 4.jpg Califican como normales los casos en Concordia.

“Es importantísimo que retomemos la vacunación para Covid-19, tenemos que seguir vacunándonos. En aquellos momentos de pandemia primero teníamos dos dosis, después llegamos hasta el carné con la cuarta, pero después se sigue vacunando para Covid. Lo que estamos viendo este aumento de los casos es normal. Nosotros los que trabajamos en salud nos vacunamos cada seis meses para Covid. En general si no tienen factores de riesgos, tienen que tener una vacuna de Covid por año. Si esos pacientes tienen algún factor de riesgo tienen que aplicarse una vacuna cada seis meses. Hoy la única vacuna que tenemos en el sistema de salud es la Pfizer que es la bivalente, es importantísimo también que nos acerquemos a los centros de salud, a los vacunatorios de los hospitales. Hoy está disponible en todos los centros de salud municipal, provincial, en los centros de referencia. Simplemente es tomar la decisión cuando tengamos un tiempo de mañana o de tarde pasamos y te colocan los refuerzos que sean necesarios”, expresó.

El funcionario manifestó a LT 15 Radio del Litoral que muchos de los cuadros gripales están asociados al cambio de estación . “Ahora lo que se visualiza es que estos cambios de temperatura no suceden solo en invierno, sino que suceden terminando y empezando la primavera. Ahora la novedad es que no solo vemos al virus respiratorio circulando, sino que también tenemos nuevas oleadas. Siempre tiene que ver con los hábitos de Covid-19, los cuadros virales gripales que se contagian por nariz y boca y tiene que ver con los cuidados de los lavados de manos, el ventilar los ambientes cerrados cuando estamos mucho tiempo en alguno de ellos, ya sea por trabajo, por necesidad”, contó.

barbijo Covid-19.jpg Por estar expuestos a un mayor riesgo, se estableció la obligatoriedad del uso de barbijo para el personal de salud.

Y agregó: “El tema de los colegios es fundamental que tengan todas estas pautas de alarma de ventilar los ambientes. Y por supuesto siempre la recomendación es aquellos que están con síntomas respiratorios, con tos, con rinorrea, esa agüita que sale de la nariz, aquellos que vienen durante cuatro o cinco días, una semana, obviamente la sugerencia es que no están yendo a lugares de trabajo, escuelas, sino que se aíslen y si tienen que ir a algún lugar cerrado, que empiecen a usar ese elemento que usamos todo que es el barbijo, más que nada si tienen que ir al súper, si tienen que ir al banco, si tienen que ir a algún lugar donde tienen que hacer algún trámite y está con un cuadro respiratorio y no podés esperar para hacer ese trámite la idea es que vaya, pero que se pongan bien el barbijo y así te cuidás y cuidás a los demás. Obviamente no compartir elementos personales con otras personas, no compartir el mate, no asistir a eventos sociales, si estás cursando con un cuadro respiratorio”.

Covid-19 vacunas pediatricas vacuna.jpg

En cuanto a los cuidados comunes que prácticamente fueron un hábito durante la pandemia el especialista precisó: “Es una cuestión de prioridades, de salud individual, de tu familia y después colectiva de lo que es la población en general. Durante los meses de invierno nos preparamos los que estamos en hospitales, en las guardias, centros de salud. Es una cuestión cultural, educacional y cada uno interpreta como puede. Hoy la información está al alcance de todos”.

García insistió en los cuidados personales y en la concientización de las familias. “La idea es que con cuidados pequeños se evita que se siga propagando no solo Covid, sino los distintos virus que andan circulando por estos meses. Los chicos son brotadores de cuadros respiratorios que se contagian porque los chicos juegan y luego esos chicos van con sus familias y contagian a sus abuelos y a sus paredes”, dijo.

Por último, García llamó a retomar la vacunación en los menores de edad. "Los que somos padres, los que tenemos chicos a cargo por distintos motivos, porque estamos ocupados, porque no tenemos tiempo, por la vida que llevamos, a los chicos tenemos que llevarlos a vacunar, los chicos no van solos, dependen de un mayor. Es importantísimo que nosotros como responsable de ellos los llevemos a vacunar al centro de salud más cercano", finalizó.