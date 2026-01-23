Comenzó el mantenimiento y renovación de Alameda de la Federación

En el marco del Programa Calle a Calle, autoridades municipales recorrieron los trabajos de bacheo que se ejecutan en la Alameda de la Federación.

La Municipalidad puso en marcha trabajos de reacondicionamiento de la calzada de avenida Alameda de la Federación desde calle Bertozzi hasta Buenos Aires. Asimismo, en distintos puntos de la ciudad se llevan a cabo intervenciones de bacheo y sellado de juntas. El plan busca garantizar transitabilidad y seguridad vial.

En el marco del Programa Calle a Calle, autoridades municipales recorrieron los trabajos de bacheo que se ejecutan en la Alameda de la Federación, una de las arterias más transitadas de la ciudad. La iniciativa forma parte de un plan integral de mantenimiento de calles que se desarrolla en distintos puntos de Paraná.

Durante la recorrida, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó la importancia de la planificación y el uso eficiente de los recursos públicos. “Estamos viendo los trabajos que se realizan aquí en la Alameda de la Federación. Es importante remarcar el mantenimiento permanente de las calles de la ciudad y la inversión pública que eso requiere. No se trata solo de recursos, sino de planificación, austeridad y eficiencia en cómo se invierte cada peso”, señaló.

Desarrollo urbano

Halle remarcó además que el estado de las calles de Paraná exige una atención constante debido a las características del terreno. “Nuestra ciudad tiene una fisonomía especial, por eso el mantenimiento debe ser cotidiano. Este año hay una inversión muy importante que se va a destinar en gran parte a la Ruta 12, una obra estratégica para la producción, el turismo y el desarrollo urbano. Con recursos que no son infinitos, tenemos que sostener ambas cosas, y eso solo se logra con planificación y con los equipos en la calle”, afirmó.

En ese sentido, valoró el trabajo articulado con la Secretaría de Servicios Públicos: “Nos pone muy contentos ver al equipo inspeccionando y siguiendo día a día los trabajos, porque así también se optimizan los recursos y se gestiona de manera más eficiente”.

asfalto alameda

Las tareas de bacheo sobre Alameda de la Federación, desde la rotonda de la Danza de la Flecha (Bertozzi) hasta Catamarca, concluyeron en horas de la tarde y posteriormente se habilitó el tránsito sobre la misma. Durante la semana continuará en las cuadras siguientes hasta finalizar en la intersección con calle Buenos Aires. “Posteriormente, vamos a hacer un trabajo de señalización de sendas peatonales, carriles exclusivos y demás para dejar en condiciones al lugar”, explicó Hirschfeld.

Próximas obras

El funcionario subrayó luego que estas tareas impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos. “Mejorar el tránsito favorece la fluidez del transporte público y la circulación de los paranaenses y de quienes visitan la ciudad. Son trabajos diarios, necesarios, porque el relieve de Paraná así lo demanda”, explicó.

Las obras en el marco del plan Calle a Calle continuarán en los próximos días en avenida Ramírez, entre Laurencena y Bravard. Asimismo, sobre Ramírez, desde Avenida de Las Américas hasta Laurencena, se comenzó en la semana con labores de sellado de juntas. Las tareas se llevan a cabo sobre media calzada, por lo que se solicita circular por la zona con precaución o tomar arterias alternativas.

Plan de bacheo en recorridos de colectivos

Como parte del cronograma de mantenimiento, el próximo lunes 26 de enero darán inicio los trabajos en sectores por donde circula el transporte público de pasajeros, comenzando específicamente en calle Paraguay.

Las labores incluyen fresado y bacheo con asfalto en caliente para asegurar la durabilidad de la calzada ante el tránsito pesado. En este tramo, desde el municipio se solicita a los vecinos y conductores circular con extrema precaución en las zonas de obra. Disminuir la velocidad al aproximarse a las cuadrillas.