Chajarí: nacieron los primeros mellizos del año en Entre Ríos El nacimiento tuvo lugar en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí y fue celebrado por el personal de salud a través de redes sociales. 31 de enero 2026 · 07:52hs

En el Hospital Santa Rosa de Chajarí se produjo el primer nacimiento de mellizos de 2026. La llegada de Giovanni y Guiliano, los primeros mellizos registrados en Entre Ríos durante el 2026, fue recibida con alegría tanto por sus familiares como por el equipo médico que intervino en el parto.

Desde la institución sanitaria destacaron la importancia de este hecho y expresaron su satisfacción por el trabajo realizado. “Su llegada nos llena de emoción y orgullo. Felicitamos con enorme cariño a su familia por este doble regalo de vida”, manifestaron desde el hospital mediante una publicación en sus redes sociales.

Embed “Celebramos el trabajo, el compromiso y la dedicación de todo el equipo de Maternidad y Quirófano, que acompañó este nacimiento con profesionalismo, cuidado y humanidad”, agregaron desde el nosocomio. Vale mencionar que el 1 de enero de este 2026 a las 8:01, el Hospital Provincial Santa Rosa de Chajarí registró uno de los primeros nacimientos de la provincia, al tratarse de Benjamín Nicolás, quien llegó por parto natural con un peso de 2,820 kilos. Es hijo de Berenice González, de 18 años, y Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.