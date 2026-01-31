Uno Entre Rios | La Provincia | Chajarí

Chajarí: nacieron los primeros mellizos del año en Entre Ríos

El nacimiento tuvo lugar en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí y fue celebrado por el personal de salud a través de redes sociales.

31 de enero 2026 · 07:52hs
El nacimiento tuvo lugar en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí y fue celebrado por el personal de salud a través de sus sociales.

El nacimiento tuvo lugar en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí y fue celebrado por el personal de salud a través de sus sociales.

En el Hospital Santa Rosa de Chajarí se produjo el primer nacimiento de mellizos de 2026. La llegada de Giovanni y Guiliano, los primeros mellizos registrados en Entre Ríos durante el 2026, fue recibida con alegría tanto por sus familiares como por el equipo médico que intervino en el parto.

Desde la institución sanitaria destacaron la importancia de este hecho y expresaron su satisfacción por el trabajo realizado. “Su llegada nos llena de emoción y orgullo. Felicitamos con enorme cariño a su familia por este doble regalo de vida”, manifestaron desde el hospital mediante una publicación en sus redes sociales.

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Más de 2 millones de visitantes entraron a Entre Ríos con una ocupación hotelera promedio del 66% durante enero, con un impacto económico de $173.500 millones 

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Embed

“Celebramos el trabajo, el compromiso y la dedicación de todo el equipo de Maternidad y Quirófano, que acompañó este nacimiento con profesionalismo, cuidado y humanidad”, agregaron desde el nosocomio. Vale mencionar que el 1 de enero de este 2026 a las 8:01, el Hospital Provincial Santa Rosa de Chajarí registró uno de los primeros nacimientos de la provincia, al tratarse de Benjamín Nicolás, quien llegó por parto natural con un peso de 2,820 kilos. Es hijo de Berenice González, de 18 años, y Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.

Chajarí nacimientos Mellizos Hospital Santa Rosa
Noticias relacionadas
Ante aumento de siiestros viales ONG cuestionó las desregulaciones viales del Gobierno nacional, estado de las rutas y eliminación de educación vial en escuelas

Siniestros viales: advierten sobre la ausencia del Estado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con altas temperaturas. Los promedios serán de ente 25 y 35 grados, con un pico de 39 grados

Semana sin precipitaciones y temperaturas en aumento

Un 98% de los incendios son por causas humanas

"Un 98% de los incendios son por causas humanas"

Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas.

Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas

Ver comentarios

Lo último

Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Ultimo Momento
Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

Asociación Bancaria alerta sobre cierres de sucursales del Banco Santander

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Hospital Garrahan: alerta por 70 despidos de personal de guardia

Hospital Garrahan: alerta por 70 despidos de personal de guardia

Policiales
Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Ovación
Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

La Comisión Municipal de Box de Paraná desarrolló una charla informativa sobre el nuevo reglamento del deporte

Capibaras XV será presentado en Paraná

Capibaras XV será presentado en Paraná

La provincia
El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Turismo: Entre Ríos con 66% de ocupación hotelera en enero

Siniestros viales: advierten sobre la ausencia del Estado

Siniestros viales: advierten sobre la ausencia del Estado

Chajarí: nacieron los primeros mellizos del año en Entre Ríos

Chajarí: nacieron los primeros mellizos del año en Entre Ríos

Semana sin precipitaciones y temperaturas en aumento

Semana sin precipitaciones y temperaturas en aumento

Dejanos tu comentario