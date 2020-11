La ciudad de Paraná será el epicentro de la protesta en Entre Ríos, con una movilización que se nutrirá con militantes que llegarán procedentes de varias ciudades del interior provincial. Se informó que será una caravana vehicular que comenzará a las 17 y que llegará hasta Casa de Gobierno. Desde la Red de Familias Entrerrianas y la Asociación de Iglesias Cristianas y Evangélicas de Argentina se confirmó que habrá 37 localidades movilizadas en contra del aborto.

Consultada por la decisión política del gobierno nacional de avalar esta iniciativa, Guía argumentó: “Llega a destiempo, contra toda lógica, casi fuera de lugar y esquizofrénico que se haya presentado el proyecto, aduciendóse que es una cuestión de salud pública y que es una deuda de la democracia. Tenemos la confirmación de que hay fuertes presiones de los organismos internacionales y de otros orgamismos de mucho poder a nivel mundial para que se instale el aborto”.

aborto.jpg Una manifestación en Paraná en apoyo al proyecto de aborto legal. Foto UNO / Juan Ignacio Pereira.

La vocera de la Red se propuso interpelar a los sectores identificados con los pañuelos verdes, comparando las muertes por abortos clandestinos con otras causales que producen fallecimientos de mujeres en Argentina. “En 2018 murieron 18 mujeres por abortos, no abortos clandestinos, sino por causas relacionadas al aborto. Y murieron más de 6.000 mujeres por cáncer de mama y más de 1.200 mujeres por cáncer de ovario. Y no veo ninguna de estas feministas sororas pidiendo con un pañuelo, como piden la ley que en 48 horas resuelve la petición de aborto. No veo a ninguna que pida que a las 48 horas, una vez diagnosticado el cáncer de mama, la mujer pueda empezar con el tratamiento de quimiotrerapia. No es una urgencia de salud pública, aquí claramente hay una cuestión de los organismos internaciones por dos motivos: primero porque el aborto es un negocio millonario, y en segundo lugar, porque quieren un país pobre y despoblado”, contrastó.

Según la activista: “La normativa que se pretende aprobar en el Parlamento es una forma de colonizarnos”, y coincidió en que el texto que cuenta con el aval del Poder Ejecutivo “tiene varias similitudes con el proyecto anterior”. Al respecto enfatizó: “Hay tres cosas que son peores que ese; se dice que se habilita el aborto hasta las 14 semanas, y luego de ese plazo se prevén dos causales: el riesgo para la vida o la salud de la madre. Pero se toma la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, donde se define a la salud como el completo estado de bienestar físico y social. Es muy amplia esa definición. Después entre los 13 y los 16 años el aborto no necesita el consentimiento de los padres. Supuestamente contempla la objeción de conciencia, pero obliga a los médicos a buscar quien los reemplace”.

Comisiones: hay confianza en obtener dictamen

El proyecto de legalización del aborto tiene un éxito casi garantizado en las cuatro comisiones a las que fue girado en la Cámara de Diputados. Si bien la iniciativa del Poder Ejecutivo podría recibir cambios en la letra fina durante el debate, a la hora de las firmas hay una clara mayoría “verde” y tan solo cinco legisladores indefinidos en total.

La mayoría de votos más abrumadora está en Mujeres y Diversidad, la comisión que se creó a fines de 2019 separándose de la de Familias, Niñez y Juventudes. De los 31 integrantes, 26 están a favor y solo cinco en contra, con la presencia estelar de algunas integrantes del antiguo grupo de “sororas”, como Mónica Macha, Silvia Lospennato (PRO) y Brenda Austin (UCR).

provida 1.jpg En contra del aborto ya hubo una caravana en Concordia.

En esta comisión, los rechazos provienen de la misionera Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia) y la bonaerense Natalia Villa (PRO), dos de las más fuertes detractoras del aborto legal en 2018, sumadas a las correntinas Sofía Brambilla e Ingrid Jetter, ambas del PRO, y la tucumana Lidia Ascárate (UCR). Brambilla, que había votado a favor, reveló la semana pasada su cambio de postura, publicó Parlamentario.

La comisión donde el sector “celeste” podría hacer más fuerza es la de Legislación Penal, donde en principio hay un empate, 14 contra 14. La suerte estará en manos de dos diputados que todavía no se pronunciaron públicamente: el massista Ramiro Gutiérrez -autor del proyecto de Código Penal emblema del Frente Renovador- y la formoseña Graciela Parola, que ingresó el año pasado a la Cámara con el padrinazgo del gobernador Gildo Insfrán.

En Legislación General, hay 15 diputados a favor de la legalización, 12 en contra y cuatro indefinidos.

Con 35 miembros, Salud es la comisión más numerosa y la mayoría favorable es, también, contundente: 21 legisladores a favor, 13 en contra y solo una indefinida, la santiagueña María Luisa Montoto (Frente de Todos).

La semana próxima se comenzará a debatir la iniciativa en Diputados

La Cámara de Diputados abrirá la próxima semana el debate en comisión del proyecto de legalización del aborto, que se buscará aprobar en sesiones extraordinarias antes de fin de año, junto con la iniciativa del Plan de los 1.000 días que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años.

El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzará a discutirse entre el lunes o martes y es probable que se realicen varias reuniones semanales, informaron a Télam fuentes parlamentarias.

Para organizar el esquema de trabajo, previo al inicio del debate, se reunirán mañana las autoridades de las cuatro comisiones por las que pasará el proyecto.

Debido a que el debate incluirá la realización de reuniones informativas por el lapso de 15 días, previo a la emisión del despacho de comisión, en la reunión se definirá quiénes serán los expositores, que estarán divididos en cuatro grupos: científicos, sanitaristas médicos, ético religiosos y juristas.

Además, se dispuso que cada bloque irá comunicando las determinaciones y a la vez pidiendo opciones respecto de expositores.

Una vez concluidas las exposiciones, se debatirá en comisiones para pasar luego al recinto de sesiones, lo que se espera suceda antes que termine diciembre, con el objetivo de obtener su aprobación.

El esquema de trabajo fue acordado en una reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los presidentes y vicepresidentes de las cuatro comisiones por las que pasará la discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo antes de llegar al recinto.

Fuentes parlamentarias informaron que la comisión cabecera será Legislación General, que preside la diputada oficialista Cecilia Moreau, y adelantaron que en la primera reunión expondrán los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

De la reunión virtual, además de Moreau, participaron las titulares de las comisiones de Mujeres y Diversidad Mónica Macha; de Salud Pablo Yedlin y Legislación Penal, Carolina Gaillard.

También lo hicieron las diputadas de Juntos por el Cambio Silvia Lospenatto, Carmen Polledo, Carla Carrizo y Marcela Campagnoli