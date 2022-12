Blanca Osuna: "No seguimos el modelo de Puerto Madero"

Según la ley que ahora espera la ratificación del Senado nacional, la Municipalidad queda habilitada a efectuar “tareas de regeneración e integración urbana” en los terrenos, dentro del Plan Maestro Integral del Área Costera. En el predio de Vías Navegables del Puerto Nuevo coexisten unos 5.000 metros cuadrados de superficie cubierta (edificio principal y galpones), otros 25.000 de áreas descubiertas y 17.000 más de agua en la dársena. El proyecto de la Ciudad deberá hacerse “con enfoque de participación ciudadana y preservación del patrimonio arquitectónico, ambiental y cultural”.

También, según explicó Osuna, “deben preservarse bienes materiales e inmateriales: arquitectura de alto valor histórico e identitario de la ciudad, bienes ambientales y culturales”. Consultada sobre cómo se define qué se preserva y qué no, la legisladora entendió: “La ley pone condiciones. Son actores privilegiados quienes trabajan en el lugar, el sindicato y los estudiantes y docentes de la escuela, que podrán contribuir a definir aspectos específicos del Plan”.

puerto nuevo dragado y balizamiento.jpg

Desguace y abandono estatal

Días atrás, desde el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento advertían a este medio que no rechazan de plano el proyecto turístico para el lugar, pero lamentan que no prosperen con el mismo éxito sus pedidos de reactivación productiva de la Delegación, dependiente de la Subsecretaría de Puertos. En diálogo con UNO, Osuna admitió que “una ley no puede revertir la realidad de que el puerto de Paraná no va a ser comercial como lo fue antes del Túnel. La Provincia redefinió hace tiempo cuáles son sus puertos estratégicos productivos, comerciales y de infraestructura, que son Diamante, Concepción e Ibicuy. Paraná no está incluida”.

De todas formas, consideró que “no debe obstaculizarse, sino incluirse” la labor de los trabajadores en el Plan Maestro. Respecto del vaciamiento y abandono actual de la dependencia del Estado nacional, les contestó a los referentes del gremio: “Me duele la realidad, pero no está en mis manos que vuelva a ser un puerto de determinadas características”.

Según una versión parlamentaria que ventiló la propia Osuna, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, propuso que el lugar “tiene que transformarse en un Puerto Madero”. Habría sido durante un intercambio que mantuvieron los legisladores entrerrianos fuera del recinto durante la sesión en que se votó la ley. Desde el equipo de trabajo del dirigente del PRO aseguraron a UNO: “Frigerio jamás diría eso”.

Más allá de la anécdota, en torno a la iniciativa para Paraná surgieron comparaciones críticas con otras antiguas zonas portuarias que se convirtieron en negocios inmobiliarios, como Santa Fe, Rosario y el propio puerto porteño. Consultada si el proyecto para la capital entrerriana se inspiró en esos modelos, la diputada del Frente de Todos contestó: “No, para nada”. Y defendió: “Los usos del espacio deben definirse en el Plan. Tienen que estar los vecinos del Puerto, primordialmente, y de toda Paraná, y los trabajadores”.

Puerto Nuevo Vista Aerea.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Acceso público al río

Según analizó Osuna, el proyecto del Puerto Nuevo “abre las condiciones para el debate” sobre el acceso público al río. “Tenemos deudas pendientes, por ejemplo con los clubes que encapsulan playas a las que sólo se puede acceder pagando la cuota societaria.Es un buen momento para plantearlo: discutámoslo entre todos”, sugirió.

“El usufructo del espacio público debe tener en primer lugar a los vecinos, con libre acceso al río”, insistió.

La ex intendenta lo ligó a otras gestiones de “recuperación del Borde Costero” como la reutilización de los galpones con la actual Casa de la Costa y la nueva Sala Mayo, que antes eran boliches.