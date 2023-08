Barrio 500 Viviendas: exigen mejor frecuencia de colectivos

No obstante, en horas de la noche del lunes, comenzó a circular un mensaje donde un chofer de la línea 9 habría informado a los vecinos: “Los coches no van a ingresar al Barrio 500 viviendas ya que las calles no dan para que las unidades doblen hasta Báez y José María Paz, donde armaron una rotonda para que den vuelta ahí mismo las unidades. Vamos a llegar hasta Báez y José María Paz” .

De acuerdo a la página oficial del Gobierno de Entre Ríos la obra de pavimentación de las calles del barrio “se encuentran en proceso de adjudicación (...) ante la falta de una calzada pavimentada que les permita circular adecuadamente”. En este marco, el plan consiste en trabajos de pavimento rígido, cordones cuneta y obras complementarias de desagües a fin de mejorar el tránsito vehicular de la zona y sus accesos distribuidos en un total de 59 cuadras ubicadas en calle Juan Báez al final.

Silvina, vecina del barrio, indicó a UNO: "Solamente hay dos unidades que están asignadas para esta zona, hay horarios reducidos y no ingresan al barrio, sino que van hasta la intersección de Juan Báez y Selva de Montiel. Los vecinos están preocupados, tal es así que armaron grupos de Whatsapp con los dos choferes que tienen la mejor predisposición. A su vez, se armó un grupo de las personas del barrio para saber quién toma el colectivo y acompañarnos mutuamente porque hay gente que sale a las cinco de la mañana a tomar el transporte y la frecuencia es muy reducida en días de semana y en fines de semana aún más". Respecto al nuevo ramal, la vecina destacó que, hasta ahora, no se ha visto a ningún colectivo haciéndolo. UNO accedió a los horarios de la Línea 9, cuyo recorrido es desde el barrio La Providencia hasta el Colegio Don Bosco, donde se indica que las unidades recorren el Barrio 500 Viviendas a las 6.10, 7.04, 9.04, 11.19, 12.51, 16.10, 17.10, 18.40 y 20.10.

Débora, también vecina de la zona, destacó: "Ayer se dijo que los colectivos iban a entrar al barrio y es una gran mentira. Pasan cada dos o cuatro horas por la intersección de Montiel y Juan Báez. Después de las 21.00 no pasa ningún coche por ahí. Es una falta de respeto, están esperando que algo grave pase. Cundo salga hoy del trabajo deberé hacer el mismo trayecto en plena oscuridad porque los colectivos asignados para pasar por Montiel y Báez son solamente durante el día". En este sentido, relató un hecho de inseguridad que protagonizó recientemente: "Hace una semana, volviendo del trabajo a la medianoche, bajé del colectivo en calle José María Paz y Juan Báez, donde hay una oscuridad espantosa y no se ve nada, no hay iluminación. Me dirigía hacia mi casa, por lo que tengo que agarrar por calle Juan Báez hasta la intersección de Selva de Montiel, donde está el tanque de IAPV. En el camino salieron tres sujetos que quisieron robarme, pero no pasó".

Consultada por las luminarias, Silvina ratificó: "La zona no está bien iluminada. He venido de noche a traer cosas a mi casa y es verdad: no hay luminarias ni sobre Juan Báez ni Selva de Montiel. Hay algunas luces en el barrio pero hay partes que no las tienen, tendría que reforzarse, más por el tema de la seguridad". Consultada por otros hechos de inseguridad de la zona, comentó: "Supimos de un hecho donde, en una de las manzanas, quisieron barretear la ventana de una casa". No obstante, destacó la constante presencia de oficiales de policía por la zona: "Están todo el tiempo y si pasa algo vienen enseguida, desde el Comando 911 están pendientes, sino hay motos dando vuelta o una camioneta. Si ven gente extraña, frenan y las identifican".

"Como en todos lados faltan cosas por incorporar", acotó Silvina, "No está mal que la policía esté pendiente, pero faltan incorporar luminarias y este tipo de elementos para mayor seguridad, así como un mejor recorrido de colectivos y mejores frecuencias". En este marco, Débora adelantó a UNO que los vecinos se organizaron y presentaron una nota a la Municipalidad de Paraná para pedir más frecuencias del ramal de la línea 9 que ingresen efectivamente al barrio.