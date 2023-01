Ate alertó que Bertoli designó al hermano en planta permanente

"Lamentablemente la Dirección Ejecutiva del Instituto Becario viene sumando faltas desde su inicio de gestión frente a los derechos sindicales de los trabajadores del Becario. Primero desconociendo la tutela gremial de la delegada del sector, llegando a instancia judicial con resolución favorable a la representante de los trabajadores. Ahora otra falta a los derechos de los compañeros con el desconocimiento de los principios que rigen los instructivos provinciales para el pase de contrato de obra a servicio y de contrato de servicio a planta permanente, donde el criterio más importante, homologado en la Paritaria Provincial es la antigüedad para los cambios de revista", añadió el gremio para marcar: "El Director Ejecutivo del Becario acordó oportunamente con miembros de la conducción provincial y delegados de nuestra organización gestionar en conjunto, en el marco de los procedimientos y criterios de los Instructivos vigentes, la regularización de los trabajadores con mayor antigüedad".

Sin embargo, el acuerdo no se llevó adelante. ATE aseguró: "Bertoli no cumplió y en su lugar nombró en planta permanente a su hermano, que es uno de los trabajadores con menos antigüedad, y desplazó a trabajadores con más de 14 años de servicio".

"Por otro lado alteró el listado ordenado por antigüedad agregando criterios que no están contemplados por los instructivos y normas provinciales, dejando fuera del pase a contrato de servicio a una compañera con funciones de maestranza y servicios generales. El argumento utilizado para la maniobra fue el no tener título secundario, cuando los Instructivos vigentes no exigen el título a personal de maestranza para pasar a contrato de servicio o a planta permanente, como tampoco lo exige para esta tarea la Ley Nª 9014 Estatuto del Personal Legislativo de Entre Ríos. En cambio se designó en su lugar a otro agente de obra con menor antigüedad", se alertó.

Se aclaró desde la ATE, que se solicitó una reunión con Bertoli "para tratar estas irregularidades con el objeto de corregir estos hechos que perjudican a trabajadores con muchos años de servicios, sin que el funcionario responda al pedido y acceda al diálogo".