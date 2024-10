Alertan por intento de estafas ofreciendo un descuento de Enersa

La situación se viene reiterando desde hace unos meses. Para no sufrir una estafa, piden estar atentos y no ingresar al link que se viraliza en las redes

La prevención es clave

Tanto desde Enersa como desde el EPRE alertan sobre esta situación. “Enersa informa posibles estafas”, indica la información que la empresa está enviando a sus usuarios y difundiendo en sus canales oficiales para que estén atentos y no sean víctimas de un fraude. Al respecto, explican: “Se han detectado casos donde se prometen beneficios fraudulentos y se solicitan datos personales, como números de celular ¡Cuidado! Esas publicaciones y llamadas son falsas”.

“Enersa sólo se comunica a través de canales oficiales y cuentas verificadas. Las llamadas eventuales se generan luego de una instancia previa de comunicación del usuario de la empresa, y nunca se pide información sensible”, aclaran desde la compañía, y recalcan: “No se deje engañar. Recuerde que Enersa nunca le solicitará datos personales ni información sensible por redes sociales o por teléfono”.

Además, reiteran que el 08007770080 es el número del Servicio de Atención Telefónica Integral al que se pueden comunicar los clientes ante cualquier duda o para solicitar información oficial. También el EPRE brinda información al respecto, a través del número 08007776000.

Modalidad de estafa

Los delincuentes se aprovechan de sus víctimas en tiempo de mayores necesidades económicas y el intento de estafa comienza cuando a alguien le llega el enlace a través de WhastApp de números que ni siquiera tiene código de área de la provincia, o que se reenvían entre los propios contactos pensando que se trata de un beneficio de la compañía de electricidad de Entre Ríos. Si se ingresa al link, el usuario es derivado a un chat ya con un mensaje predeterminado pidiendo más información, y al rato se recibe un llamado.

Así el estafador entabla una conversación, en la que informa que en la boleta le va a llegar con un monto elevado, pero que con el número de cliente de las cuentas, más el código QR, tendrá una quita del 50% y por ende abonará solamente la mitad. De esta manera solicitan datos sensibles a través de los cuales pueden desde adueñarse de la cuenta de WhastApp hasta causar un perjuicio económico.

Ante la consulta de UNO, la comisario principal Eliana Galarza, jefa de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos (PER), confirmó: “Este hecho es de público conocimiento y, como siempre, hacemos hincapié en que los organismos públicos no hacen este tipo de promociones ni mucho menos las viralizan, ni viralizan un número telefónico para que la gente se anote o se contacte para obtener un beneficio”.

Sólo contactarse por canales oficiales

“Eso es lo que tratamos de informar para que no haya nuevos damnificados: ningún organismo oficial va a hacer un comunicado de estas características, ni Enersa, ni Redengas, ni el Ministerio de Salud. Ninguna de estas entidades hace este tipo de publicidad online, no van a enviar ni un mensaje, ni un link, ni un correo para que uno pueda acceder a un descuento. No es la forma, primero que no lo hacen y aparte que ya sabemos que esta forma está utilizada para engañar, para generar una situación fraudulenta”, sostuvo la funcionaria policial.

Intento de estafa a jubilados.jpg El intento de estafa a jubilados es preocupante

“Por eso, en este caso, no hay que entrar en el enlace. Enersa no está promocionando ningún beneficio online, y no va a llamar por teléfono a sus usuarios para ofrecerles un descuento, ni a jubilados, ni a personas con discapacidad, ni nada”, recalcó.

Asimismo, aconsejó: “En todo caso, por ahí si uno tiene alguna duda sobre si está vigente un descuento o acerca de otro tema, hay páginas oficiales y hay teléfonos oficiales para consultar. Siempre es recomendable contactarse por los canales oficiales”.

Acerca de cómo funciona la modalidad delictiva que están utilizando en esta ocasión los estafadores, explicó: “Lo que te dicen cuando te llaman es que te van a anotar para proporcionarte el descuento, te toman algunos datos mínimos y te avisan que te van a proporcionar un número de gestión para que la persona lo anote. A su vez, te informan que te va a llegar a tu celular ese número, y te piden que se lo pases para verificarlo. Pero es ahí donde ellos intentan robarte la cuenta de WhatsApp”.

Por último, la comisario principal Galarza aclaró que si alguien es víctima de este tipo de ardid, debe realizar la denuncia en la comisaría de su jurisdicción y explicó: “En la División de Delitos Informáticos de la Policía no recibimos las denuncias de las personas damnificadas, sino que lo hacen las comisarías. Nosotros lo que hacemos es tomar las intervenciones que nos da la Fiscalía para investigar”.