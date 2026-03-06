Alerta por gripe aviar: productores refuerzan los protocolos sanitarios

Entre Ríos es la principal provincia productora en el país. En granjas de la zona extreman los cuidados ante casos de gripe aviar en provincia de Buenos Aires

Entre Ríos es la principal provincia productora de carne avícola en la Argentina, aportando el 55% de la producción del país. Liderando ampliamente el sector, cuenta con cientos de granjas distribuidas tanto en la costa del río Paraná como en la del Uruguay. Detrás se ubica la provincia de Buenos Aires, con alrededor del 35% de la producción, mientras que Córdoba y Santa Fe completan el mapa de la actividad. En este contexto, cualquier alerta sanitaria vinculada a la producción aviar genera especial atención en la región, tal como ocurrió en los últimos días, cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un nuevo brote de gripe aviar altamente patógena (IAAP) H5 en una granja comercial de la localidad bonaerense de Ranchos.

Ante esta situación, el organismo dispuso la suspensión transitoria de las exportaciones de productos aviares argentinos, una medida preventiva que responde a los protocolos internacionales que se activan ante este tipo de eventos.

Sector avícola

Trabajo de prevención mancomunado

Mientras se desarrolla el monitoreo epidemiológico correspondiente, desde el sector productivo entrerriano destacan que las granjas trabajan de manera permanente bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Ricardo Unrrein, presidente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (CAPIP) y productor de la zona de Crespo, explicó que las medidas de prevención forman parte de la rutina diaria de las granjas, aunque en momentos de alerta sanitaria se refuerzan aún más.

“Se recomienda, como siempre, la desinfección de los vehículos cuando ingresan a la granja y también al salir. Además, evitar el ingreso de personal no autorizado y que, si no es necesario, no haya movimientos dentro del establecimiento más allá del personal permanente”, detalló.

Estas prácticas apuntan a reducir al máximo cualquier riesgo de ingreso del virus en los establecimientos productivos.

Según explicó el dirigente, otro aspecto clave es el control sobre la presencia de aves silvestres, especialmente aquellas que migran entre distintas regiones. Sobre este punto, aclaró: “Se controla principalmente a las aves migratorias. Las aves autóctonas como el gorrión o la paloma no son portadoras habituales. El riesgo está más en algunas especies migratorias, como gaviotas o patos”.

Unrrein remarcó que estos protocolos no surgieron a partir de la actual alerta sanitaria, sino que forman parte del funcionamiento habitual de la actividad avícola. Sin embargo, cuando aparecen brotes en el país o en la región, la recomendación es extremar los cuidados. “Son protocolos que nosotros tenemos permanentemente. Pero cuando aparece algún brote se recomienda intensificarlos y no pasarlos por alto”, afirmó.

Antecedentes de gripe aviar en la zona

En lo que respecta a la situación sanitaria en Entre Ríos, el referente del sector aclaró que en los últimos años no se registraron casos de influenza aviar en pollos parrilleros, que constituyen la principal producción de la provincia.

El antecedente más cercano se remonta a un brote detectado hace casi tres años atrás en gallinas de postura en la zona de Racedo, donde se registraron dos focos con unos 15 días de diferencia. “El último caso fue en gallina de postura. En pollos parrilleros no hubo casos”, precisó.

A nivel nacional, el episodio anterior a los detectados recientemente fue en una granja comercial de la localidad bonaerense de Los Toldos que había ocurrido el 20 de agosto del año pasado. En aquella oportunidad también se aplicaron los protocolos de contención sanitaria y se dispuso el cierre temporal de los mercados internacionales. Senasa finalmente autodeclaró al país libre de la enfermedad en octubre, y meses después se volvió a exportar, hasta esta nueva medida de restricción.

En Entre Ríos extreman los cuidados para evitar casos de gripe aviar

Destino de la producción

A pesar de la suspensión temporal de las exportaciones, la producción avícola continúa desarrollándose con normalidad y el abastecimiento del mercado interno está garantizado. De hecho, en los últimos años el consumo de pollo registró un crecimiento sostenido, impulsado en gran medida por el aumento del precio de la carne vacuna. “El consumo de pollo ha aumentado, pero ahora hay que esperar nuevos relevamientos para ver los números exactos, porque esas mediciones se realizan cada tres meses”, explicó Unrrein.

En paralelo, el dirigente señaló que parte de la industria está cubriendo la menor producción de algunas empresas que atraviesan dificultades económicas, lo que también genera movimientos dentro del mercado. “Hoy está faltando pollo en el mercado por los problemas que está teniendo Tres Arroyos en alguna de sus plantas, y el resto de la industria frigorífica está tratando de llenar ese hueco”, indicó.

Recomendación de Salud

En paralelo al monitoreo sanitario del sector productivo, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras la confirmación de nuevos casos de influenza aviar en aves silvestres y de corral en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de la comunicación es mantener informados a los equipos de salud y reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana posibles exposiciones humanas al virus, según publicó el sitio Mi Argentina.

Según el informe oficial, el 21 de febrero se advirtió la presencia del virus en aves silvestres –entre ellas gaviotas capucho café, cisnes coscoroba y cisnes de cuello negro– en el departamento bonaerense de General Madariaga.

Posteriormente, el 23 de febrero se confirmaron casos en aves de corral en la localidad de Ranchos y, dos días más tarde, se detectaron otros focos en Lobos y en cisnes coscoroba de la Reserva Ecológica Costanera Sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Cabe recordar que el Senasa es el organismo encargado de coordinar las acciones sanitarias para evitar la circulación del virus, mientras que el Ministerio de Salud trabaja de manera articulada con los sistemas de salud animal y humana para identificar personas expuestas y monitorear posibles síntomas.

Sin casos en humanos

Hasta el momento, no se confirmaron casos de gripe aviar en humanos en Argentina.

Las autoridades sanitarias remarcaron además que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne de pollo ni de huevos, por lo que los alimentos avícolas siguen siendo seguros.

Las infecciones en personas, indicaron, se asocian principalmente al contacto directo con animales enfermos o muertos o con entornos contaminados.

En este escenario, tanto los organismos sanitarios como el sector productivo coinciden en que la prevención y la vigilancia permanente son las principales herramientas para evitar la propagación del virus y proteger una actividad que resulta estratégica para la economía de Entre Ríos y para el abastecimiento alimentario del país.