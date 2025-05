Aldana Masset, cantante y modelo de Entre Ríos fue elegida Miss Universo Argentina 2025

Aclaración: la Municipalidad de Paraná no brinda servicio de transporte de mascotas

Previo a la definición, tuvo palabras conmovedoras para convencer al jurado: “Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen. Como mujer, entendí que lo más poderoso es una mujer decidida a hacer historia con su propia historia”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isaias Vera (@isaiasvera1)

Al llegar a ser elegida entre las seis mejores, y previo a su coronación, sostuvo: “Hoy estoy acá porque creo que esta es una plataforma, no solamente de belleza, sino de propósito. Creo que realmente con mi historia de verdad puedo inspirar a otras personas, ya que he tenido logros, pero también vulnerabilidades. Como mujer, que ama la música y la utiliza como una forma de comunicar, quiero alzar mi voz y dar a conocer que la verdadera belleza empieza cuando abrazamos nuestra historia y la transformamos en fortaleza”.

aldana masset.png

La historia de la nueva Miss Mundo Argentina

La joven nació en Valle María, en el departamento Diamante, y cuenta con un largo trayecto artístico. Hace algunos años formó parte de la banda Agapornis, reconocida en la movida tropical desde hace más de una década.

En su canal de YouTube, sube desde hace varios años videos cantando y tocando la guitarra. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, reconoció en una entrevista. Asimismo, esta no fue la primera vez que participó de Miss Universo Argentina: ya lo había hecho en 2019.

Embed

Si bien solo estuvo un año en el grupo de cumbia pop Agapornis, la también asesora de imagen nacida en Valla María, departamento de Diamante, alcanzó un nivel de notoriedad tal entre los jurados que le permitieron llegar a la final e imponerse ante la representante de La Pampa, Julieta Ricardez, de 27 años, campeona de equitación profesora de ese deporte.

“Empecé a trabajar como modelo desde muy pequeña, al igual que en los concursos de belleza. Siempre me gustó todo este mundo, siento que nací para esto. No tengo recuerdo que no sea cantando frente a un espejo, caminando con zapatos en los pasillos y haciendo shows a toda mi familia”, comentó.

aldana masset miss universo valle maría.jpg Aldana Masset, cantante y modelo de Entre Ríos fue elegida Miss Universo Argentina 2025

En paralelo, valoró la importancia de ser perseverante para alcanzar su objetivo luego de participar en Miss Universo Argentina 2019. “Después de eso me quedé con ganas de más. Soy una persona que cree en las segundas oportunidades, por eso después de prepararme mucho y visualizarme en este escenario tan grande, decidí este año volverlo a intentar”, admitió.

Actualmente vive en Brasil junto a su novio, el exfutbolista de Argentinos Juniors Fausto Vera, ahora en Atlético Mineiro. Además, lanzó su carrera como cantante solista y también como escritora de canciones.

“Fue una de las cosas más lindas que me pasó, siento que siempre hay que seguir lo que dice nuestro corazón, y eso es lo que hice”, completó.

Primera entrerriana

De esta manera, Masset se convirtió en la primera entrerriana en imponerse en Miss Universo Argentina en los últimos 70 años. La última había sido la concordiense Hilda Isabel Sarli Gorrindo, popularmente conocida como la “Coca” Sarli, quien ganó el concurso de 1955, aunque aquella vez no representó a su provincia sino a Buenos Aires.