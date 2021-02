Afiliados definen la situación de IOSPER como insostenible

El petitorio está a punto de llegar a las 15.000 firmas en pocas horas.

En diálogo con La Radio de UNO por 97.1 La Red Paraná, Manuel Cichero, vocero del grupo informó que este jueves desde las 10 se movilizarán en Paraná hasta la sede central del instituto, ubicada en calle Andrés Pazos 243. La medida se replicará en todas las localidades entrerrianas que cuenten con filiales de Iosper.

"Nosotros venimos reclamando por los problemas que padecemos como afiliados al instituto. La realidad es que la situación no da para más. Hay pacientes oncológicos que no reciben tratamiento, pacientes diabéticos que no reciben la insulina, personas con diferentes discapacidades sin atención, tratamientos específicos y prácticas que son negadas. Los afiliados vivimos en una situación de mucha angustia", dijo.

"Saldremos a la calle, juntamos firmas. Algo deben hacer, el 70% de la población entrerriana tiene Iosper y hoy llamas a cualquier profesional para pedirle un turno y si le decís que es por Iosper no te quieren atender", indicó.

"Queremos que se blanquee el movimiento dentro de la obra social, porque realmente esto no puede seguir así. Entendemos que los prestadores que no pueden trabajar gratis, pero del otro lado están los afiliados que no pueden atenderse aunque tengan graves problemas de salud y desde hace tiempo tenemos que pagar hasta las consultas. Nos deben los reintegros. La verdad es vergonzoso y la situación es límite", sostuvo Cichero.

cuidadores domiciliarios reclaman en iosper 1.jpg Afiliados aseguran que la situación del IOSPER "no da para más" Foto: UNO / Diego Arias

Iosper cuidadoras domiciliarias1.jpg Foto: UNO/Diego Arias