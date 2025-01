Acordeonista fue impedido de tocar en la peatonal: el intendente salió en su defensa

Apoyo del intendente

El respaldo del intendente generó un debate sobre la regulación de las actividades artísticas en espacios públicos y el alcance de las normativas municipales. "Quiero manifestar mi apoyo y solidaridad con Juan Pablo Torales, a quien inspectores municipales le prohibieron tocar el acordeón en la peatonal haciendo una mala aplicación de una ordenanza municipal. Hoy ordené que se inicie un sumario de investigación para establecer responsabilidades. La ejecución de un instrumento no puede constituir nunca una contravención, cuando se practica con respeto y sin afectar el orden público. El Estado debe perseguir a los narcos y mafiosos, no a los músicos", dijo el intendente en las redes.

El posteo del músico

Torales también había empleado las redes para denunciar el episodio que le impidió seguir tocando. Este fue su mensaje: "Hola Soy Juan Pablo Torales, músico acordeonista de la ciudad de Concordia, Estudiante de 6to año de la Escuela Gerardo Victorín, ex Comercio 1. Apasionado de la música heredada de mí familia y que con mucho orgullo y amor soy la 5ta generación de músicos de apellido Torales que difunden está música regional. A menudo frecuento la peatonal de mí amada ciudad de Concordia para mostrar y compartir mi trabajo musical a toda la gente que guste escuchar, sin amplificación, con el simple hecho de hacer sonar mí acordeón, para regalar lo que con tanto amor aprendí hacer: Música. Quiero dejar en claro que está actividad la llevo a cabo no por una necesidad económica sino por amor a la música que llevo en mi sangre".

Y agregó: "En el día de la fecha, mientras mostraba mí arte en la peatonal de Concordia, dos inspectores municipales, en Buenos términos, me solicitaron que me retire y me informaron de una nueva ordenanza municipal, que prohíbe la venta ambulante y el arte callejero. Si bien, no tiene relación una actividad con la otra, ya que una es una actividad comercial y la otra es una actividad artística, aquel que quiere colabora o no sin obligación. Al ser notificado, sin cuestionamientos guarde mí instrumento y me retiré del lugar con un sabor amargo y una tristeza que me invadió el cuerpo y mientras caminaba pensaba, 'que poco lugar y que poco interés se le da a un adolescente que valora su cultura y quiere crecer musicalmente'. Evidentemente, quienes trabajaron en esa ordenanza ignoran la importancia del patrimonio cultural y del arte local. Como persona educada tomé mis cosas y me retire cuando me lo solicitaron, pero no quiero dejar de manifestar mi malestar y mi desacuerdo por qué si algo tengo bien en claro, es que a nadie eh molestado, ni molestare".

"Y pienso que es lamentable el grado de desinterés por quienes pusieron en vigencia está lamentable ordenanza. Lamentablemente la peatonal se quedó sin esos ratos de música y de interacción social con quienes sentimos la música como algo más allá de un simple acordeonista en un cantero", finalizó.