La madre de Julieta Riera repudió la domiciliaria de Christe

Ana Brugo, la madre de Julieta Riera disconforme con la prisión domiciliaria otorgada a Jorge Christe, imputado por su femicidio.

Ayer, la jueza Carolina Castagno otorgó, bajo caución de $500.00, la prisión domiciliaria a Jorge Christe, imputado por el homicidio triplemente agravado por el vínculo alevosía y violencia de género de su novia, Julieta Riera.

El detenido, al que se le colocará una pulsera electrónica, fijo su domicilio en su departamento de calle San Martín, en el mismo edificio donde ocurrió el femicidio de Julieta riera. Y estarà bajo la responsabilidad de su madre, la jueza jubilada del fuero Civil y Comercial Ana María Stagnaro.

“Fue triste. Doloroso, porque no se merece estar en libertad. Quién me devuelve a mi hija. Estoy muy triste, no entiendo. Él está en su casa... y mi hija …”, Ana Brugo no pudo continuar la frase, en una entrevista del programa “Dar la nota” de LT14 Radio Nacional.

La mujer cree que la vida “no vale 500 mil pesos”. No obstante señaló que “va a poner toda la energía y la fuerza en avanzar y llevar todo a juicio lo antes posible, junto a la abogada querellante Corina Beisel.

Señaló que la elevación a juicio tarda ya que se está estudiando minuciosamente a través de pericias de Criminalística sobre el recorrido del cuerpo. “Esos estudios tienen que estar bien y eso lleva su tiempo”, razonó.

En tanto indicaron que, a pesar de su rechazo y repudio, no apelarán a la resolución de Castagno “para poder avanzar y llevar todo a remisión de juicio lo antes posible” ya que considera y teme que hay riesgo de fuga del imputado.

Violencia de género

Por otra parte aseguró que Julieta era víctima de violencia de género y hay testigos. Indicó que, como familia se dieron cuenta de situaciones de violencia previa. “El lunes anterior (al femicidio) la hermana le vio marcas, pero ella le dijo que no dijera nada. El martes volvió y la hermana le dijo que se quedara, que trajera ropa y se quedara, pero ya no vino más”.

