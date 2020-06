Julia Mengolini contra Yanina Latorre: "Vos te reís de los pobres y nosotros de los privilegiados"

Invitada para hablar en LAM (eltrece) para opinar acerca del endurecimiento de las medidas sanitarias con el regreso del AMBA a la Fase 1 tras el anuncio que dio este viernes el presidente Alberto Fernández, la periodista Julia Mengolini cruzó en vivo a Yanina Latorre, una de las panelistas de ese programa.

Mengolini dijo: “Me parece muy peligroso el mensaje anticuarentena que se está dando en los medios y me parece que gente como Jorge Lanata y Marcelo Longobardi aprovechan la oportunidad para hacer antiperonismo”.

Después de responderle a Martín Candalaft a raíz de la polémica que se generó a partir de la posible expropiación de Vicentín, la periodista apuntó contra Latorre. “Cuídense ustedes. No me gustaría que le pasara nada a Yanina, por favor, que sé que está sensible últimamente”.

julia.JPG

“¿Por qué estoy muy sensible? A ver, contame”, reaccionó de inmediato Latorre, y le anticipó: “Te cuento que no es sensibilidad. Vos tenés una bebita, ojalá me puedas dar la razón en algo que no es una grieta política, porque vos siempre le das la razón a quienes piensan como vos”.

Y ejemplificó con una experiencia reciente con una amiga de la periodista, Señorita Bimbo: “La conozco y hemos tenido un vínculo de amistad, pero le dijo pelotuda de mierda a Lola y que vaya a terapia. Lola a los 19 puede reaccionar como quiere. El dolor se transita como se puede”. Así se refirió la panelista a los comentarios que Malena Pichot y Bimbo hicieron en su programa radial al comentar los dichos de Lola en PH: Podemos hablar.

“No está bien que ustedes, que son sororas, feministas y defienden a la mujer, ataquen a una chica porque tenga educación privada y no le haya faltado de comer. No estoy sensible, soy madre y la voy a defender hasta que me muera, igual que vas a hacer vos con tu bebita”, agregó Latorre, indignada.

La respuesta de Mengolini no se hizo esperar: “Me parece que las chicas se reían más de vos que de ella. De cómo la criaste. Se reían de que te había salido una nena a imagen y semejanza tuya, conservadora igual que vos“.

Después de que Latorre insistiera con que ella y sus colegas eran “feministas selectivas”, la periodista y dueña de Futurock le respondió: “Vos te vivís riendo de todo el mundo, entonces te toco a vos, bancatelá una vez”.

“Ustedes se creen seres elevados y terminan laburando en radios online, no las llama nadie, mamucha. Te molestan Lanata y Longobardi, que están en la mejor radio del país, y vos en una radio que se escucha por Internet”, replicó Latorre alzando la voz.

“¿Yanina, sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? No es el kirchnerismo. Es que vos te reís de los humildes y nosotros de los privilegiados, y por eso nos reímos de vos, no de Lola, de vos”, terminó retrucando Mengolini.

Después de que le pasaran el audio en el que Bimbo y Pichot criticaban a Lola Latorre, Mengolini le pidió a Yanina que tuviera un poco de humor y terminó abandonando el móvil. “Estás llegando a un nivel de violencia que yo no puedo permitir”, dijo la periodista, y bromeó: “Te juro que me siento Carmen abandonando un móvil”.

Fuente: Revista Gente / El trece