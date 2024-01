Jorge Rojas grabó su reciente videoclip en Paraná.

El viernes 29, Jorge Rojas, cantante neuquino de 51 años y fundador y ex integrante de Los Nocheros, estrenó el videoclip de su última canción No me quiero ir, filmado en la ciudad de Paraná. La esquina de calle Corrientes y Gral. José de Urquiza fue la ubicación elegida para el despliegue artístico que contó con la presencia de los Bomberos Voluntarios como encargados de crear la lluvia artificial para la postal romántica de los protagonistas: Cecilia Oriolani y Julián Viventín. La producción tuvo un gran despliegue y el video fue grabado en Paraná, Valle María y Diamante para contar la historia de un amor de verano que quedó inconclusa, para lo optimistas, o terminada, para quienes interpretan que hubo un final. Mesopotamia Films, una productora audiovisual dedicada a contar historias, fue la encargada de llevar a cabo la idea de Jorge Rojas, quien les manifestó en detalle qué quería transmitir y cómo.

Mesopotamia Films. Israel Salazar, director del video e integrante de Mesopotamia Films, en diálogo con UNO contó: “La premisa del videoclip fue contar una historia de amor que trasncurriera en poco tiempo pero que, a su vez, incluyera mucho pasado. Entonces se me ocurrió una historia corta con muchos recuerdos, momentos, infancia, adolescencia, todo. Entonces, fantaseando con este sueño de grabar, imaginé un encuentro de una ex pareja. Es decir, vos vas caminando por la calle y te encontrás a tu ex. Y en ese encuentro empezás a recordar lo vivido, cómo se conocieron, los momentos buenos, malos, y a medida que te vas acercando pensás si van a saludarse o no, si te cruzás de vereda o no, todo eso. Le dimos, si se quiere, un final más bien abierto, con una esperanza de que, quizás, la pareja vuelva. Buscamos eso, contar una historia de amor que con un simple encuentro te haga pensar en la vida entera junto a esa persona”. Israel compartió que, durante muchos años, trabajó en un canal de música y allí conoció a la productora de Jorge Rojas. “Ellos vieron un par de trabajos míos y les gustaron. Viví muchos años en Buenos Aires y, actualmente, vivo en Valle María. El rodaje del video iba a realizarse en Rosario, pero yo me impuse y estaba seguro de que debía hacerse en Paraná sí o sí. Primero porque es una ciudad hermosa, yo conocía Entre Ríos pero la otra parte, la de Uruguay, y hace seis años que estoy radicado acá y Valle María, Diamante y Paraná me parecen lugares hermosos y poco conocidos turísticamente. Entonces quise que en esta pieza audiovisual haya algo de Entre Ríos para retribuir cómo ha influido en mi vida. En Paraná nos abrieron las puertas desde el primer momento y fueron increíbles con nosotros. La gente fue súper respetuosa, esperaba en silencio a que Jorge terminara la actuación para hablar con él y pedirle fotos. Los Bomberos también se prendieron aportando el agua para la lluvia, todas las partes se unieron para lograr el resultado que está a la vista, el video quedó tremendo”, dijo.

La primera parte del rodaje comenzó el domingo 2 a las 17 y terminó a la madrugada del día siguiente, contó con una gran operativo ya que debieron cortar las calles y acondicionar el espacio para Jorge Rojas y los dos actores, la pareja protagonista. El equipo técnico se ocupó del armado para las escenas, las luces, el maquillaje, la entrada de los bomberos y el corte de la avenida, entre otras actividades. Y la segunda parte del rodaje se filmó en la ruta y balneario de Valle María y Diamante. “Fue un rodaje hermoso, una gran experiencia. La gente fue súper cálida y generosa. Primero comenzamos rodando a la noche con Jorge, sus partes solo, y después se sumaron los actores, que él es paranaense y ella rosarina”, sostuvo y agregó: “Cada videoclip es como un hijo que ves nacer y crecer. Primero es una idea, una emoción y un sentimiento que querés transmitir. Después, de pronto toma forma de guión, forma de producción, y forma de rodaje. Seguidamente ve la luz de la edición y sale el video final. Es una sensación hermosa, más lo veo y más me gusta. Creo que logramos transmitir lo que queríamos, la historia y la belleza del lugar, el amor de encontrarse con alguien que te marcó en la vida. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento y confortables. Estoy muy feliz por el resultado final del producto”.

El videoclip fue publicado hace cuatro días y ya tiene casi 170 mil reproducciones.

Además, el cantante es autor de canciones como No saber de ti, Cuando se enferma el amor, y Búscalo en tu corazón, entre otras. Desde muy joven se dedicó al arte y a la música, integrando el grupo Los del Cerro, con el que llegó a competir en el Pre Cosquín, la selección previa para actuar en el Festival de Cosquín, el más importante de la música folclórica argentina. Además, es un muy reconocido productor de varios álbumes de reconocidos artistas argentinos, como el Chaqueño Palavecino y Los Carabajal.

A comienzos de 2005, Jore Rojas tomó la decisión de dejar Los Nocheros, explicando sus razones en una carta abierta, quería iniciar su carrera solista. Con Los Nocheros, Rojas había alcanzado el éxito internacional y la venta de más de 2 millones de discos, en doce años. La despedida se concretó el 30 de abril de 2005 con un recital de despedida en el estadio de Ferro Carril Oeste en Buenos Aires, y un nuevo recital el 6 de mayo en el Parque Sarmiento de Córdoba, ante 40.000 personas.

Ese mismo año, lanzó su primer álbum solista, La vida, con temas suyos como Vuelvo, Mía y La vida. Inmediatamente después, en el verano de 2006 recibió el Premio Consagración del Festival de Cosquín, y en abril el Premio Carlos Gardel como Mejor Artista de Folclore Revelación. A mitad de año, su disco La vida fue doble disco de platino.

El productor y cantante es reconocido y admirado no solo en Argentina sino también en diferentes partes del mundo. Fanáticas entrerrianas aseguraron que se sienten orgullosas de que su artista haya elegido a Entre Ríos para su reciente videoclip.