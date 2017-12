Por el paro docente del jueves habrá problemas con las "mesas de exámenes"

El paro nacional dispuesto por Ctera a nivel nacional y que cuenta con la adhesión de Agmer, va a derivar en inconvenientes para los alumnos que deban recuperar o rendir materias en la jornada de mañana.





¿Qué va a pasar con las mesas examinadoras? Fue la consulta que se hizo desde UNO a un integrante de Agmer, como también a la propia presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó.





"Reprogramar si es necesario"

El secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Manuel Gómez explicó a UNO que la medida "tiene varios puntos de reclamos y desde nuestro gremio vamos a estar presentes en la marcha nacional. De allí que mañana temprano saldrá el contingente de docentes de Entre Ríos hacia Buenos Aires".

"Con respecto a lo que ocurra en cada escuela, eso lo va a resolver cada docente que adhiera o no a la medida de fuerza. Nosotros pedimos el apoyo y de allí es que si hay recuperatorios o mesas examinadoras, las mismas deberían ser pospuestas para otro día", reseñó el dirigente de Paraná.





"El alumno, primero"

Del mismo modo, la titular del CGE, Marta Landó tuvo una postura clara: "Nosotros pedimos y trabajamos para que se breguen siempre primero, los derechos de los niños, de los alumnos y en este caso, que se llega a la parte final del calendario, se debería priorizar que ese estudiante tenga el derecho de recuperar o rendir como está fijado en el calendario".





"Si bien es cierto que el docente tiene todo el derecho de adherirse al paro, siempre les pedimos que en estos tiempos de definiciones se piense en el alumno", resaltó Landó a UNO.





En cuanto a lo que puede ocurrir mañana en cada escuela, la funcionaria oriunda de Gualeguaychú, dijo: "No soy adivina, no sé que va a decidir cada docente, desde el CGE garantizamos que las escuelas estén abiertas y si por el paro no hay mesa examinadora, se deberá cambiar la fecha".





"Sabemos que el calendario está muy justo, porque terminamos el 15, y puede ser hasta una injusticia para el alumno tener que cambiar el día, lo que afectaría con la superposición de otra u otras materias", enfatizó para indicar: "Previendo todo esto, para el año 2018 hemos extendido a 181 días el ciclo lectivo, determinando esto que habrá una mayor amplitud de los procesos de recuperación y de mesas examinadoras".