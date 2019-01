Recetas que fallan

Tarifazos, altos índices de pobreza y desempleo, baja producción, importaciones abiertas de par en par, impuestos totalmente regresivos, inflación incontenible y una moneda que pierde valor con el correr de los días.





El panorama de este fin de 2018 tiene reminiscencias del año en que la Argentina colapsó. Tras el préstamo de 38.000 millones que el FMI otorgó en diciembre de 2000 al gobierno argentino, el indicador se acomodó en torno a los 700 puntos básicos. Con Macri –el presidente qué más dólares recibió del FMI en la historia: 57.000 millones–, la semana pasada el indicador alcanzó los 837 puntos.





El riesgo país es una calificación que ponen las agencias financieras internacionales como evaluación de la política económica de un gobierno en un momento dado. Es decir, los 837 puntos de riesgo país indican que los que están gobernando hoy no están haciendo las cosas bien.





La cifra refleja el temor de los fondos especulativos sobre la capacidad de pago de la deuda en 2020, fecha para la que ya no quedarán dólares del Fondo Monetario Internacional. Los tenedores (acreedores) de bonos ya no quieren continuar en posesión de los mismos, no importa cuán exorbitantes sean las tasas con las que el Gobierno intenta convencerlos para evitar así una nueva corrida del dólar.