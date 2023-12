LLA retrocede varios casilleros, hasta los 90

Para quienes no vivieron la época del riojano de las tupidas patillas -a quien Milei no duda en calificar como “el mejor mandatario de la historia argentina”, o para quienes no quieren recordar, la década que abarcó desde 1990 al 2000 gozó de un gran consenso de una parte de la sociedad que se benefició con la paridad cambiaria, mientras que otra parte de la población argentina sufrió desarraigo y desempleo. Y es que la Reforma del Estado propiciada por la tristemente célebre Ley Dromi, arrasó con las empresas públicas y mucha gente quedó en la calle. Sin gradualismo, no se trató de hacerlas eficientes o superavitarias, simplemente se las vendió a firmas multinacionales, en algunos casos se las “regaló”, previa prédica que las tildaba de ineficiente y deficitarias.