La locura es vivir para trabajar

Casualmente, quienes sostienen y divulgan estas opiniones jamás en sus vidas han cumplido con sus premisas, y contradictoriamente, apoyan fervorosamente toda medida de gobierno que destruya la generación de empleo. Pero a lo que apuntan es a justificar las medidas flexibilizadoras de las condiciones de trabajo, que se podrían sintetizar, mal y pronto, en trabajar más y ganar menos, porque solo así se puede sacar al país adelante. No solo en cuanto a la cantidad de tiempo diario dedicado a un trabajo, sino en los años de vida operando una máquina. Esta semana, el diputado santafesino Carlos Del Frade presentó un proyecto de ley que puso a discutir a muchos no solo una salida a la crisis económica , social y laboral, sino el sentido que le damos al trabajo: propone reducir la jornada laboral de ocho a seis horas. La legislación nacional establece que un trabajador no puede estar más de ocho horas diarias ni más de 48 horas semanales en su puesto laboral.