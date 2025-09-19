Uno Entre Rios | Gross Remolques

Gross Remolques reafirma su liderazgo en innovación y calidad

Gross Remolques estuvo presente en la Muestra Anual de la Construcción, reafirmando su posición como una de las marcas líderes del sector.

19 de septiembre 2025
Gross Remolques participó de la Muestra Anual de la Construcción, instancia en la que volvió a consolidarse como una de las marcas referentes en el sector de remolques y acoplados. A su vez, la empresa recibió el reconocimiento del gobernador Rogelio Frigerio, quien destacó su liderazgo y compromiso con la calidad y el desarrollo productivo de la región.

En su visita al stand, el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, destacó la calidad de los productos: "Gross Remolques es un claro ejemplo de cómo el trabajo entrerriano puede competir con los mejores estándares a nivel nacional. Esta empresa demuestra que desde nuestra provincia podemos generar soluciones de calidad para distintos sectores productivos".

Gross Remolques y una nueva gama de equipos

"Continuamos ampliando nuestra línea de productos. Actualmente se encuentra en desarrollo una nueva gama de equipos Jaula para ganadería", afirmó la directora de la empresa Julieta Gross. Además, acompañada por una fuerte apuesta a mercados estratégicos con las nuevas bateas desarrolladas para el sector de la minería.

Financiación accesible y soluciones de calidad para productores y empresas

Gross Remolques ofrece amplios canales de financiación y líneas de crédito con todos los bancos, lo que permite a productores y empresas acceder a equipos de alta calidad con facilidades de pago.

A su vez, continúa desarrollando y perfeccionando otros productos de gran demanda en el mercado como tolvas, barandas rebatibles, sider, todo puertas, cerealeros, bateas y carrocerías. Con esta amplia propuesta, Gross Remolques reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento de quienes producen, aportando soluciones confiables, seguras y diseñadas para los desafíos de hoy y del futuro.

