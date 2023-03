Gastón, un verdadero héroe anónimo

Incluso el último viernes un episodio que casi terminó de manera luctuosa se vivió en Villa Adela, cuando un grupo de personas intentó ingresar a una vivienda a los tiros y que por milagro no terminó de la peor manera.

En tanto que el fin de semana se escribió un capítulo que esta vez tuvo como un héroe silencioso a un remisero, que como tantos otros buscan ganarse la vida arriba de un vehículo y hasta suman cargas de horas para hacer un peso más para llevara su casa.

Gastón, así como se hizo llamar para preservar su identidad, se encontraba a la espera de pasaje en la salida de un boliche en la zona de la costanera durante la mañana temprano del sábado. Al subirse un muchacho de 28 años, le solicita que se dirija a pocos metros del lugar porque supuestamente iba a buscar a su novia. Una vez que descendió del auto se dirigió a la zona de baños del Parque Mitre lindante con la cancha de Libertad.

Al regresar, vuelve con bolsos y con la escusa de que su prometida estaba en una aparente estado de ebriedad y que se quedaría allí con su hermana. Esa explicación le sonó poco convincente a Gastón, que lo terminó de constatar con el destino final del viaje. El trabajador en una clara señal de que algo raro sucedía decidió continuar su trayecto por la zona céntrica, pasar por la Jefatura policial, donde detuvo su auto y esclareció el hecho.

El pasajero terminó detenido ya que entre sus pertenencias, llevaba indumentaria deportiva y pelotas de fútbol del club Libertad, que al día siguiente tenía un partido por la Copa Entre Ríos. Sin dudas que es para valorar la valiente predisposición del trabajador del volante que no dudó en ningún momento de que algo extraño percibió en su pasajero.

A todo esto, el club Libertad estuvo a nada de ser blanco de un robo que seguramente impactaría por demás en la institución, que como tantas otras de Concordia sufren regularmente robos que desestabilizan las economías de los castigados clubes.

Gastón es un héroe y es digno de simbolizar en su actitud para enaltecer el trabajo de muchos remiseros que han sido víctimas de hechos vandálicos, que en algunos casos terminaron de la peor manera. Incluso, el mismo Gastón insiste en que se deberían intensificar los controles policiales durante los fines de semana, ya que muchos colegas han decidido de no trabajar más en esos horarios por temor no solo a los robos, sino a que las consecuencias sean peores, como sucedió hace casi dos años con Gustavo Cordero que fue víctima de la inseguridad y perdió la vida trabajando.

“Los controles en la noche no se hacen más, antes se paraba a los remíses y se les pedía el documento a los pasajeros. Esto se hizo dos o tres meses después de que mataron al colega, después ya no. La policía trabaja demasiado bien, pero hay empresas que todos los fines de semana tienen entre cuatro o cinco autos robados. El tema no es el robo, sino que te lastimen”, sentenció Gastón que dejó el debate abierto.

“Muchas veces la gente se queja del servicio los fines de semana, que es malo, pero lo que no saben que la falta de autos también es por la inseguridad. Hay muchos que no quieren ir a trabajar y tienen sus razones. Una que te lastimen y después que te saquen tus cosas, porque hoy todo cuesta. Quizás estás 12 horas sentado en el auto y perdés todo en 10 minutos”, agregó.

Y nos obstante advirtió: “Dentro de todo, Concordia todavía es tranquilo, pero de a poco se está complicando, si no hacen algo vamos a terminar mal. Ahora se está robando en la zona del centro, donde antes no pasaba”.

Se tratan de casos aislados, pero desde ningún sector se pretende vivir una situación que se termine lamentando la sociedad y la familia principalmente. Es un pedido que es recurrente en los trabajadores del volante cada vez que uno charla del tema al respecto y que merecen ser oídos.