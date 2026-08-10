Uno Entre Rios | Gasnea

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Cuadros Tarifarios conforme a la Resolución FC 371/2026

10 de agosto 2026 · 09:51hs
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gas NEA dio a conocer los nuevos Cuadros Tarifarios vigentes a partir del 1 de Agosto de 2026, así como también los valores de las Tasas y Cargos, con vigencia a partir del 1 de Agosto del año en curso, para la provincia de Entre Ríos conforme a la Resolución FC 371/2026.

Todas las nuevas tarifas de Gas Nea

Tarifas de Distribucion a Usuarios P3, GNC, G, FD, FT...

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