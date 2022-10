PARACAO.jpeg

La goleadora dijo que este gran presente se debe “al trabajo” que se viene realizan desde el comienzo de año. “Empezamos en enero con esto y no hemos parado. Hemos entrenando mucho y le ponemos mucha dedicación, tanto nosotras como el cuerpo técnico. Son un conjunto de cosas”, reflexionó la interna del equipo.

Asimismo dijo que una de las principales virtudes es el aspecto físico. “Estamos muy bien físicamente. Nos la bancamos bastante todos los partidos. Individualmente tenemos muy buenas jugadoras como Grecia González, Marina y mi hermana, Antonella, y las chicas que cuando entran lo hacen muy bien y aportan mucho para el equipo”, destacó.

Florencia Pérez dijo que al equipo lo ve “muy bien” y “seguro”. “Queremos dar lo mejor en cada partido para poder llegar a lo más alto”, agregó. Para la jugadora el primer objetivo de Paracao “es estar entre los cuatro mejores” del torneo y después ir por más, “Nos preparamos para lo mejor. El primer objetivo que nos planteamos es estar entre los cuatro mejores equipos y después pelear el torneo”, remarcó.

La jugadora del elenco del sur de la ciudad está atravesando un gran torneo y señaló que mucho se debe al “trabajo en equipo”. “En lo personal es un año en el que me he comprometido mucho con el básquet. Le estoy metiendo... y eso se ve reflejado. Pero bueno es un deporte en conjunto y eso es lo que me da la posibilidad de estar jugando así. Es el trabajo en equipo y los DT de confían en una. Estoy bien y muy contenta”, celebró, El equipo dirigido por Cristian Gómez quedará libre en la próxima fecha y luego tendrá un difícil compromiso ante Parque Sur de Concepción del Uruguay. Con respecto al equipo del Puerto sostuvo que “es un gran equipos”. “Es muy fuerte por lo que hemos visto”, opinó.

Asimismo destacó que “Talleres y Juventud son muy buenos”. “Central Entrerriano también tiene un gran equipo”, agregó, “Creo que esos van a hacer los equipos que van a estar peleando arriba”, adelantó.

Paracao vive su primera experiencia en Primera y eso ha generado gran expectativa. Sobre todo pensando en el futuro y en consolidar una base para ser uno de los referentes del básquet de la capital entrerriana. En ese aspecto, la gran jugadora, manifestó que “hay un gran apoyo” para estar donde están hoy.

“Veo que la gente del club está muy contenta con lo que hemos logrado. Y quiero destacar que nosotras como equipo estamos muy bien respaldadas. No estamos solas. Primero que nada tenemos un cuerpo técnico que está todo el tiempo pendiente. Y después, atrás, vienen muchos papás que nos ayudan junto a la subcomisión. No estamos solas y todos vamos para el mismo lado porque hay que hacer un esfuerzo para jugar este torneo y eso está bueno. Hay que destacarlo porque está bueno saber que atrás tenés alguien que te ayuda porque además con el tema de los viajes y los gastos se hace difícil. Lo bueno es que todos tiramos para el mismo lado y eso está buenísimo para el equipo y para el club”, expresó una de las jugadoras más regulares del equipo durante todo el año.

La cuarta fecha del torneo se disputará el sábado con los siguientes partidos. A las 21, Zaninetti-Parque Sur; La Unión-Central Entrerriano; Ferro-Juventud Unida; Cave-Talleres. En tanto, las posiciones del certamen son: Paracao (3-0) y Parque Sur (3-0), 6 puntos; Central Entrerriano (2-1), 5 puntos; Talleres (2-0), 4 puntos; Juvrntud Unida (1-1), Zaninetti (1-1), 3 puntos; La Unión (0-3), Cave (0-3) y Ferro (0-3), 3 puntos.