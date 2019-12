"Este juego va quedar en mi memoria"

Echagüe mostró su mejor versión al vencer a Salta Basket el miércoles en el estadio Luis Butta. El elenco dirigido por Oscar Bonell se impuso por 89 a 58 en su primera presentación en la segunda fase y escaló a la sexta posición de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquet. Fue una gran noche colectiva en la cual nueve jugadores anotaron y cuatro llegaron a los dos dígitos ante un rival que llegaba con buenos antecedentes. Entre los goleadores quedará un registro inolvidable y el protagonista fue un pibe del club. Gerónimo Rosso encabezó el goleo con 16 puntos y fue por primera vez el máximo referente ofensivo de Echagüe en la Primera. “Es un partido que va a quedar en mi memoria y estoy muy contento”, comentó el jugador de 19 años, nacido en Paraná el 17 de agosto de 2000.

El base que juega en Echagüe desde los cinco años compartió su noche con la gente de la institución y no se olvidó de nadie. “Nunca pensé que iba a ser el goleador de un partido de Primera, pero bueno le agradezco a todo el equipo que me da mucha confianza y a la gente del club, desde el utilero hasta el cantinero que siempre me ayudan”, indicó el jugador que dio sus primeros pasos en la competencia nacional a los 15 años con Sebastián Uranga.

Con respecto a la victoria consideró que “era el partido” que tenían que ganar y sostuvo que tiene una gran importancia en lo anímico. “Teníamos que ganar un partido así para ponernos bien y lo logramos con mucha confianza”, declaró el jugador que viene de ganar el Campeonato Argentino U19 con la Selección de Entre Ríos.

Por otra parte, Gerónimo Rosso destacó los principales aspectos del equipo para lograr un triunfo contundente y reconoció que el rival no tuvo una buena noche.

“Estuvimos muy sólidos y ajustamos los tiradores que ellos tenían y adelantes hicimos el juego que nos pidió Cachi (Bonell) y lo pusimos sacar adelante de manera ordenada y nos fuimos al entretiempo con un diferencia muy alta y la supimos aprovechar en el segundo tiempo”, analizó el jugador.

“Nadie esperaba esta diferencia, pero mostramos la cara y ahora hay que seguir adelante. Puede ser que haya sido el mejor partido de la temporada de Echagüe, aunque ellos también erraron mucho y no tuvieron un buen juego. No lo supieron hacer, pero creo que también nosotros hicimos que ellos jugaran así”, agregó el goleador.

A su vez dijo que este triunfo implica “mucho” desde lo anímico y afirmó que “de local no se tiene que perder”. Echagüe volverá a jugar este sábado en Paraná ante Rivadavia de Mendoza, un equipo que viene de ganar en su debut en la segunda fase ante Barrio Parque, pero que terminó la primera con dos victorias y 10 derrotas que lo ubicaron en el fondo de la tabla de posiciones. Más allá del record y el momento, para el jugador entrerriano, Echagüe tiene que hacerse fuerte de local.

“La idea es mostrar la cara como lo hicimos ante Salta y que cada equipo que juegue en Paraná tenga que hacer un esfuerzo muy grande. No tenemos que permitir que nos pasen por arriba”, analizó el jugador.