Francisco Lago, el cantante de Cruzando el Charco, vuelve a Paraná

Francisco Lago, el cantante de la banda platense Cruzando el Charco, vuelve a Paraná en formato acústico con nuevas y viejas canciones, más algunas perlitas. Como invitado también estará Waldemar Salas. La cita será el sábado 2, desde las 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250).

Con miles de seguidores en redes sociales, "Francisco Charco" (nombre de sus cuentas oficiales), actualmente está posicionado como un referente en Instagram, donde se puede disfrutar de sus canciones a través de historias y vídeos. Con su banda, oriunda de La Plata, suena en todas las radio, canales de música y en cada presentación el público agota las localidades de Cruzando el Charco.

Sin embargo, esta será su segunda presentación en formato solista en la capital entrerriana, donde hará un set acústico acompañado por dos músicos. "Con la banda no hemos llegado nunca a Paraná, sí lo hemos hecho a lugares cercanos, como Rosario y Santa Fe Capital. Igual, esta será la segunda vez que toco allá y estoy muy contento, con mucha expectativa", dijo el músico a Escenario.

En este sentido, indicó que con su formato solista visita ciudades donde Cruzando el Charco aún no tiene llegada: "Cuando voy solo, en la lista de canciones que llevo se pueden encontrar muchas canciones de la banda, temas míos anteriores, canciones nuevas y también me doy el gusto de hacer algunos covers de rock nacional, de artistas que me gusta escuchar e interpretar. Va a ser un poquito de todo, sé que los que siguen a Cruzando el Charco les va a gustar, y los que no, van a conocer un poquito a la banda".

En el recital quizás suenen canciones de Andrés Calamaro, Fito Páez, Bersuit, Charly García o hasta El Potro Rodrigo: "Puede pasar cualquier cosa, si bien hay una lista de canciones, vamos viendo cómo se va dando la noche. Sólo sé que sonarán canciones que me gustan".





Embed





En cuanto a sus canciones, señaló que tienen mucho trabajo tanto en la letra como en la música. "Muchas veces surgen en un contexto de viaje, como ahora; algunas hablan de situaciones familiares que uno atraviesa o atravesó. También suelo inventar historias, por las noches, cuando estoy con mis amigos. A veces me nace la melodía primero, otras veces me nace una frase, y así voy tratando de que la canción vaya tomando color y forma, hasta poder cerrarla. A veces me toma semanas, otras años. Pero jamás saco una canción si no quedo totalmente conforme".

Su propuesta solista es un ambiente íntimo y cálido, con la mirada puesta en la cercanía con el público. "Es algo más tranquilo, muchas veces se da una charla con las personas que van a ver el show. Es algo más casero, más allá de que toque en un bar o en algún teatro, buscamos que se de la cercanía con el público, creo que así la música se disfruta más", expresó el cantante.

Por su parte, el músico invitado, Waldemar Salas, cantante de la banda paranaense de rock y blues Sr. Jones, compartirá un repertorio de canciones bien rockeras en formato acústico.

Consultado sobre el momento actual de su banda, Lago dijo que el año que pasó fue positivo para Cruzando el Charco y que ahora se encuentran trabajando en un nuevo trabajo discográfico: "El 2018 fue un año muy bueno para la banda, repitiendo lugares como el estadio Atenas, que es un espacio muy importante en La Plata; viajamos nuevamente al Uruguay, e hicimos una gira por diferentes provincias, como siempre hacemos, por Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Y el 2019 nos encuentra trabajando bien fuerte en lo que será nuestro nuevo disco, bajo la producción de Pepe Céspedes y Juan Subirá, de Bersuit Bergarabat, y Gastón Baremberg, baterista de Fito Páez, productores bien importantes que nos están haciendo trabajar bastante y puliendo las canciones para entrar a grabar el 23 de febrero", dijo y adelantó que esperan poder salir a mostrar el nuevo álbum en abril o mayo.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Breyer Disquerías o con tarjeta de crédito ingresando a www.entradasclandestinas.com.